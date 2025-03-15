Ticaret Bakanlığı 988 personel alımı yapacak! Başvuru tarihleri, şartları ve kadro dağılımı açıklandı mı?

Ticaret Bakanlığı, 2025 yılı için kamu personeli alım ilanını yayımladı. Bakanlığın merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatlarında görevlendirilmek üzere toplam 988 yeni personel istihdam edilecek. Alımların 865’i sözleşmeli, 123’ü ise kadrolu personel olarak gerçekleştirilecek. Başvuru şartları ve süreciyle ilgili detaylar merak ediliyor.

TİCARET BAKANLIĞI 988 PERSONEL ALIMI YAPACAK

Ticaret Bakanlığı, 2025 yılı için kamu personeli alım ilanını yayımladı. Bakanlığın merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatlarında görevlendirilmek üzere toplam 988 yeni personel istihdam edilecek. Alımların 865’i sözleşmeli, 123’ü ise kadrolu personel olarak gerçekleştirilecek.

SÖZLEŞMELİ VE KADROLU PERSONEL ALIM KRİTERLERİ

Sözleşmeli personel alımında bazı kadrolar için KPSS puanına göre sözlü sınav uygulanacak. Sözlü sınavda en az 70 puan alanlar başarılı sayılacak. Diğer pozisyonlarda ise KPSS puanı esas alınarak atamalar yapılacak. Kadrolu pozisyonlar için de benzer şekilde KPSS puanına göre atama yapılacak ve herhangi bir ek sınav şartı aranmayacak.

HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?

Alımlar Bakanlığın merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatlarında görevlendirilmek üzere gerçekleştirilecek. Kadro ve kontenjan detayları şu şekilde:

Muayene Memuru: 200

Gümrük Muhafaza Memuru: 500 Erkek / 50 Kadın

Ziraat Mühendisi: 3

Makine Mühendisi: 3

İnşaat Mühendisi: 2

Elektrik Mühendisi: 3

Gıda Mühendisi: 6

Tekstil Mühendisi: 5

Kimya Mühendisi: 4

Endüstri Mühendisi: 1

Büro Personeli: 30

Gemi Adamı: 20

Şoför: 35

Tüketici Hakem Heyeti Raportörü: 50

Kaptan: 13

Ambar Memuru: 30

Veznedar: 4

Makinist: 20

Satış Memuru: 6

BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuru yapacak adayların sağlaması gereken genel şartlar şunlardır:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

Herhangi bir kamu kurumunda çalışırken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir hastalığı bulunmamak,

Yurdun her yerinde ve her türlü iklim koşulunda görev yapmaya elverişli olmak,

Tercih edilen pozisyona göre güvenlik soruşturması veya arşiv araştırmasından olumlu sonuç almak,

Pozisyonun özel şartlarını taşıyor olmak.

BAŞVURULAR NASIL VE NE ZAMAN YAPILACAK?

Başvurular 24 Mart 2025 - 11 Nisan 2025 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden “Kariyer Kapısı” platformu aracılığıyla yapılacak. Posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular kabul edilmeyecek.