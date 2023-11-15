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Dilan-Engin Polat'ın ardından 600 fenomene inceleme kararı

Dilan-Engin Polat’la ilgili “kara para aklama” soruşturmasından sonra diğer sosyal medya fenomenleri de mercek altına alındı. Polatların ardından fenomenlerin karanlık dünyası da bir bir açığa çıktı. Ticaret Bakanlığı'nın sosyal medyada içerik üreten 600 fenomeni kapsamlı şekilde araştıracağı öğrenildi.

10:49 - 15/11/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Dilan Polat

Dilan Polat

Ticaret Bakanlığı'nın sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımları ve lüks hayata dair gönderileri içerikleri inceleyeceği öğrenildi. Buna bağlı olarak da içerik üreticilerinden bilgi alacağı belirtildi.

600 FENOMENE İNCELEME KARARI

Dilan-Engin Polat çifti hakkında "kara para aklama" soruşturması başlatılmasının ardından, Türkiye'deki diğer sosyal medya fenomenleri de dikkatle incelenecek!Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sosyal medya fenomenlerinin paylaşımlarını ve şaşalı yaşam tarzlarını incelemeye başlıyor.Bu çerçevede yaklaşık 600 sosyal medya fenomeninin ayrıntılı bir şekilde inceleneceği öğrenildi. Bakanlık yetkilileri, yasa dışı durumlarla karşı karşı kalırsa, bu durumu ilgilenen kurum ve birimlere aktaracak.Diğer taraftan, Ticaret Bakanlığı da online şekilde satılan ürünlerin daha dikkatli bir şekilde denetlenmesi suretiyle harekete geçti ve e-Ticarette Ürün Güvenliği Projesi’ni açıkladı. Bu projenin taslağına göre, internet ve telefon gibi araçlarla satışa çıkan ürünlerin, şikayet gelmesi halinde veya kendi inisiyatifleriyle inceleneceği belirtildi.



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#ticaret bakanlığı
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