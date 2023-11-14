Banu Parlak’ın güzellik merkezi kurşunlanmıştı: Dilan - Engin Polat çifti azmettiricilik suçundan tutuklandı

Dilan-Engin Polat çifti ile Sezgin Polat, Banu Parlak’ın Bahçeşehir’deki güzellik merkezinin kurşunlanmasına ilişkin azmettirici olarak ifade vermek için Küçükçekmece Adalet Sarayı’na getirildi.

Adliyede ilk olarak savcılığa ifade vermelerinin ardından Dilan Polat, Engin Polat ve Sezgin Polat 'Silahlı saldırıya azmettirme' suçundan tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Küçükçekmece 1. Sulh Ceza Hakimliği, Dilan-Engin Polat çifti ve Sezgin Polat’ın tutuklanmasına karar verdi.





Dilan Polat uzun süre ağladı

Bunun yanı sıra hakimliğin karar arasında Dilan Polat’ın uzun süre ağladığı ve dizlerinin üzerine çöktüğü görüldü.





Banu Parlak 'Can güvenliğim yok' demişti

Bir video yayımlayarak yardım isteyen Banu Parlak ise şunları söylemişti:





"Dilan Polat ile bundan 2 sene öncesine kadar aramızda yaşanan husumet nedeniyle bana İstanbul'dan ret aldıkları için Niğde'den 38 gün hapis cezası aldırmışlardı. Bu karar adalet yerini bularak bozuldu, ilk husumetimiz ise ben güzellik merkezi açtığımda başlamıştı 'benim güzellik merkezim varken sen nasıl güzellik merkezi açarsın' diye sonrasında olaylar kapandı. Ben kapandı sanmışım bunlar oturdukları semtte bir gencin parasını alarak borç adı altında bu parayı geri vermek için Banu Parlak'ı vurmayı şart koşmuşlar çocuk da yapmamış."





"Daha sonra çocuğu içeri aldırıyorlar çocuk çıkınca çocuğa sıktırıyorlar bacağından vuruluyor çocuk ve kendisi bana 'Banu Parlak'ı vur dediler ben vurmadım. Bu sebepten dolayı paramı vermediler bir de üstüne beni çocuklarımın önünde Dilan Polat ve Engin Polat'ın selamı var diye vurdurdular' diyor. Bu çocuk da vurulduktan sonra ben artık can güvenliğim olmadığından dolayı başıma bir şey gelirse sorumlusu onlardır."





Tutukluluğa itiraz

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, haklarında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılan Engin ve Dilan Polat çifti, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonla gözaltına alınmıştı. Operasyon kapsamında toplam 24 şüpheli yakalanırken, 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlanarak Anadolu Adliyesine sevk edilmişti.





Toplam 19 saat süren işlemlerin ardından 18 şüpheliden aralarında Engin Polat, Dilan Polat, Sıla Doğu, Sezgin Polat, Ahmet Gün, Can Doğu ve Can Polat'ın olduğu 12 kişi tutuklanırken 6 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Soruşturma kapsamında dün adliye sevk edilen 2 şüpheli daha tutuklanmıştı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 14 olmuş; 9 şüpheli ise, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Dilan ve Engin Polat'ın aralarında bulunduğu 12 şüpheli, 5 Kasım tarihinde tutuklanmıştı.

Polat çifti, 9 gündür Marmara Cezaevinde tutuklu bulunuyor.

Polat çiftinin avukatı Sevinç Horoz 10 Kasım'da sulh ceza hakimliğine başvurarak çiftin tutukluluklarına itiraz etti.

Tutukluluk itirazı ile ilgili mahkemeden henüz bir değerlendirme yapılmadı.











