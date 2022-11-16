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Ticaret Bakanlığı 2 bin 500 sözleşmeli personel alacak

Ticaret Bakanlığı 2 bin 500 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Konuya ilişkin alımın detayları merak kazandı. Ticaret Bakanlığı 2 bin 500 sözleşmeli personel alımı başvuruları 21 Kasım'da başlayıp 30 Kasım'da sona erecek. Peki, Ticaret Bakanlığı 2 bin 500 sözleşmeli personel alımı hangi kadrolara alım yapılacak, başvuru şartları neler? Ticaret Bakanlığı 2 bin 500 sözleşmeli personel alımı başvurusu nasıl yapılacak? İşte ayrıntılı bilgiler...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ticaret Bakanlığı personel alımı: 2.500 sözleşmeli personel alımı başvuruları ne zaman, başvuru şartları neler?
Ticaret Bakanlığı

Ticaret Bakanlığı, muayene memuru, gümrük muhafaza memuru ve büro personeli olmak üzere 2 bin 500 sözleşmeli personel istihdam edecek. Bakanlığın, konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

TİCARET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI

Buna göre, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü (merkez birimi), gümrük ve dış ticaret bölge müdürlükleri, ticaret il müdürlükleri ve serbest bölge müdürlüklerinde görevlendirilmek üzere 2 bin 500 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek.

TİCARET BAKANLIĞI 2 BİN 500 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Adayların, 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın ilgili puan türlerinden 70 ve üzeri almış olması gerekiyor.

Sözleşmeli muayene memurları sözlü sınavla, sözleşmeli gümrük muhafaza memurları fiziki yeterliliğe ilişkin uygulamalı ve sözlü sınavlarla, sözleşmeli büro personeli de KPSS puan sıralaması esas alınarak istihdam edilecek.

TİCARET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Pozisyonlara başvurular 21-30 Kasım döneminde yapılacak. Adaylar, Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek. Söz konusu pozisyonlardan yalnızca birine başvuruda bulunulabilecek.

Başvuru, yerleştirme ve fiziki yeterlilik sınav sonuçları ile sözlü sınav tarihi, saati ve yeri daha sonra Ticaret Bakanlığı internet adresinin (www.ticaret.gov.tr) Duyurular bölümünde ilan edilecek. Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin tüm bilgileri daha sonra Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecek.

İlanda, şartlara ve sınavlara ilişkin diğer detaylara da yer verildi.

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