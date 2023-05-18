Yetişkinlerde ve çocuklarda sıkça görülen tırnak yeme hastalığı, tıp dilinde onikofaji olarak tanımlanır. Tırnak yeme hastalığı, dürtü kontrol bozuklukları içinde yer alır. Kişinin çoğunlukla stres ve baskı altındayken yaptığı bu eylem, genellikle 3-4 yaşlarından sonra başlar. Sinirli kişiliğe sahip çocuklarda tırnak yeme, dişlerin çıkmaya başladığı dönemde de başlayabilir. Her üç çocuktan birinde görülen tırnak yeme hastalığı, erken ergenlik dönemine kadar sürebileceği gibi ergenlik döneminde de başlayabilir. Yapılan çalışmalar, ergenlik döneminde tırnak yeme alışkanlığının toplam ergen nüfusunun %40'ında görüldüğünü gösterir. Çoğunlukla endişe, kaygı, korku ve öfke gibi nedenlerle başlayan tırnak yeme hastalığının ergenlik döneminde artış göstermesinin sebebi, çevreden onay görememeleri olarak gösterilebilir. Ancak bazı çocuklarda tırnak yeme, tamamen ebeveynlerin taklit edilmesiyle de başlayabilir. Tırnak yiyen anne ve babaların çocukları, onları taklit ederek tırnak yemeye başlar. Bazı durumlarda tırnak yeme, tırnak koparma, tırnak çevresindeki derileri yeme, ayak tırnaklarını yeme ya da ayak tırnaklarını koparma şeklinde de görülebilir. Tüm bunlar, sıkıntı, gerilim ya da saldırganlık duygularının baskılanmasına bağlı olarak görülebilir. Hastalık, baskıcı anne, baba ya da öğretmenin etkisinde kalan veya suçu kendinde arayan, öfkesini içinde yaşayan çocuklarda daha sık görülür. Temel olarak psikolojik problemlere bağlı olarak görüldüğü düşünülen tırnak yeme nedenleri hakkında ayrıntılara geçmeden önce tırnak yeme hastalığı nedir bunu iyi anlamak gerekir.

Tırnak Yemenin Zararları Nelerdir?

Tırnak yeme davranışı sırasında çevre dokular da hasar görür. Bu sebeple istenmeyen bazı durumlar meydana gelebilir. Tırnak yeme sonucunda oluşabilen zararlı sonuçlar ise şu şekildedir:

Anormal görünümlü tırnaklar: Onikofaji sonucunda görülen bu tablo, kişiyi kozmetik açıdan rahatsız edebilir. Fakat sadece bununla da kalmayabilir. Küçük yaşlarda başlayan tırnak yeme alışkanlığı sonucunda, okul hayatı ve arkadaş ilişkileri olumsuz etkilenebilir. Yetişkin dönemdeki davranışlarda ise, bireylerin hem iş yaşantıları hem de sosyal hayatları kötü anlamda etkilenebilir.

Cilt enfeksiyonları: Onikofaji sırasında tırnak ile birlikte çevre dokular da zarar görür. Bunun sonucunda cilt bütünlüğü bozulabilir. Dolayısıyla çeşitli mantar veya bakteri enfeksiyonları ile karşılaşılabilir. Kemirilen tırnaklar, tekrar uzadıklarında tırnak yatağı ile uyumsuz seyredebilirler. Tırnağın, çevresindeki destek dokuya batması sonucunda cildin koruyucu katmanı hasar görebilir. Bu sebeple de enfeksiyon oluşabilir. Onikomikoz olarak bilinen tırnak mantarı ve paronişi olarak bilinen dolama, tırnak yenmesi sonucunda görülebilen enfeksiyon türlerindendir.

Solunum yolu hastalıkları ve diğer enfeksiyonlar: Tırnak yemek ile elde bulunan bakteriler, virüsler ve mantarlar ağız içine taşınırlar. Sonuçta ise solunum yolunu veya sindirim sistemini etkileyen enfeksiyonlar meydana gelebilirler. Sağlıklı bir yaşam için el hijyenine önem verilmelidir. Onikofaji ise el hijyeninde bozulmaya sebep olan etkenlerden biridir.

Temporomandibuler eklem zedelenmesi: Çene eklemi olarak da bilinen temporomandibuler eklem, çiğneme ve ağız hareketleri sırasında aktif çalışır. Tırnak yenmesi esnasında ise bu eklemin aşırı kullanımına bağlı olarak ağrı oluşabilir. Şiddetli onikofaji durumlarında ise temporomandibuler eklem disfonksiyonu olarak da adlandırılan ciddi sağlık problemleri ile karşılaşılabilir.

Diş hasarı: Diş gıcırdatma hastalığına benzer olarak, tırnak yeme hastalığında da yapısal problemler ortaya çıkabilir. Dişlerin uzun süreli ve tekrarlayan bir şekilde tırnaklarda oluşturduğu basınç dolayısıyla, dişin en dış katmanını oluşturan mine tabakası zarar görebilir. Bunun sonucunda ise diş hassasiyeti başta olmak üzere çeşitli diş problemleri ile karşılaşılabilir.

Çocuklarda Tırnak Yeme

Çocuklarda tırnak yeme sebebi olarak birçok etmen bulunabilir. Tırnak yeme alışkanlığı, çocuğun okul hayatında ve arkadaşlık ilişkileri içerisinde karşılaştığı sorunlarla baş etme yöntemi olabilir. Bununla birlikte, çocukluk döneminde başlayan tırnak yemenin genetik kaynaklı olduğu yönünde çalışmalar mevcuttur. Yapılan araştırmalara göre aile bireylerinden herhangi birinde onikofaji olan çocuklarda, ileride tırnak yeme problemi ile karşılaşma riski normalden daha fazladır. Çalışmalarda açıklanan verilere göre ebeveynler, bu alışkanlığı çocukları doğmadan önce bıraksalar bile benzer risk bulunur. Fakat, tırnak yemenin arkasında yer alan tek sebep genetik değildir. Yetişkinlerde görülen tırnak yeme problemine yol açan faktörler, çocuklar için de bu davranışa sebep oluşturabilir. Bireylerde küçük yaşlarda ortaya çıkan bu bozukluk, arkada yer alan nedenlerin devam etmesi sonucunda ileriki yaşlara kadar sürebilir.

Tırnak Yeme Tedavisi Nasıldır?

Kendi uyguladığınız yöntemler sonucunda net bir sonuç elde edemeyebilirsiniz. Bu aşamada, uzman bir hekimden destek almanız gerekir. Tırnak yeme alışkanlığında aşağıdaki durumlardan birine sahipseniz, çözüm için doktorunuza başvurmalısınız:

Tırnak yemeyi bırakmak için yapılmış başarısız girişimler

Cilt ve tırnak enfeksiyonları

Normalden ince veya kalın tırnaklar

Tırnak renk değişimleri

Tırnağın, yatağından ayrışması

Batmalar

Kıvrılmalar

Tırnak çevresindeki dokuda kanama, şişlik veya ağrı bulunması

Tırnak uzamasındaki gecikmeler