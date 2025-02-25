Futbolda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Bu akşam İspanya Kral Kupası yarı final ilk maçında Barcelona ile Atletico Madrid karşı karşıya gelecek. Camp Nou'daki mücadele saat 23.30'da başlayacak. Türk Telekom'un Tivibu Spor 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak mücadeleyi ücretli üyelik ile şifresiz izlemek mümkün.





BARCELONA-ATLETİCO MADRİD MAÇI TİVİBUSPOR1'DEN NASIL İZLENİR?





İspanya Kral Kupası maçları Türk Telekom'un Tivibu platformu üzerinden ücretli üyelik ile canlı olarak izlenebilmektedir.





Barcelona-Atletico Madrid muhtemel 11'ler:

Barcelona: Szczesny; Kounde, Araujo, I Martinez, Balde; De Jong, Pedri; Raphinha, Olmo, Yamal; Lewandowski

Atletico Madrid: Musso; Molina, Gimenez, Le Normand, Galan; Simeone, De Paul, Barrios, Lino; Griezmann, Alvarez





İSPANYA KRAL KUPASI MAÇLARI TİVİBU'DA YAYINLANIYOR





Türk Telekom'un televizyon platformu Tivibu, İspanya Kral Kupası'nda yarı final heyecanını canlı yayınlarla futbolseverlerle buluşturacak.





Şirketten yapılan açıklamaya göre, Tivibu, futbolun zirve organizasyonlarını seyircilerle buluşturmaya devam ediyor. İspanya futbolunun önemli organizasyonlarından Kral Kupası'nın yarı final maçları, bugün ve yarın sadece Tivibu Spor kanalından izlenebilecek.





Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid ve Real Sociedad'ın oynayacağı İspanya Kral Kupası yarı final maçları Tivibu Spor ekranlarından takip edilebiliyor.





La Liga'da şampiyonluk yarışı sürerken, İspanya Kral Kupası yarı finalinde futbolseverleri heyecan verici maçlar bekliyor. Yarı final ilk maçında Barcelona, yeni teknik direktörü Hansi Flick yönetiminde ilk kupasını kazanmak amacıyla sahasında Atletico Madrid'i ağırlayacak. Karşılaşma, bu akşam saat 23.30'da Camp Nou'da oynanacak.





Real Madrid ise turnuva ayağının öbür tarafında kalan iki dev rakibi Barcelona ve Atletico Madrid'i geride bırakarak Real Sociedad ile eşleşti. Milli futbolcu Arda Güler'in de süre alması beklenen maçta ilk düdük yarın 23.30'da çalacak.





İspanya Kral Kupası'nda yarı final aşamasındaki tüm maçlar Tivibu Spor 1 kanalından canlı yayınlanacak.



