Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), Çiftçi Kayıt Sistemi'nde (ÇKS) kayıtlı buğday ve arpa ürünlerini alacağı tarihi duyurdu. Peki buğday ve arpa alımları ne zaman yapılacak?

TMO buğday ve arpa alım tarihi

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), Çiftçi Kayıt Sistemi'nde (ÇKS) kayıtlı buğday ve arpa ürünlerini 12 Mayıs'tan itibaren almaya başlayacak. TMO'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türkiye'de hububat hasadının başta Çukurova olmak üzere bazı lokal alanlarda başladığı belirtildi.

TMO ürün randevusu nasıl alınır?

TMO işyerleri tarafından kabul edileceği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi: