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Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) buğday ve arpa alım tarihleri belli oldu

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) buğday ve arpa alım tarihleri belli oldu

15:3411/05/2025, Pazar
Yeni Şafak
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TMO buğday arpa alımları
TMO buğday arpa alımları

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), Türkiye'de hububat hasadının başta Çukurova olmak üzere bazı lokal alanlarda başladığı bildirildi. TMO buğday ve arpa ürünlerini alacağı tarihi duyurdu. İşte TMO buğday ve arpa alım tarihi.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), Çiftçi Kayıt Sistemi'nde (ÇKS) kayıtlı buğday ve arpa ürünlerini alacağı tarihi duyurdu. Peki buğday ve arpa alımları ne zaman yapılacak?

TMO buğday ve arpa alım tarihi

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), Çiftçi Kayıt Sistemi'nde (ÇKS) kayıtlı buğday ve arpa ürünlerini 12 Mayıs'tan itibaren almaya başlayacak. TMO'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türkiye'de hububat hasadının başta Çukurova olmak üzere bazı lokal alanlarda başladığı belirtildi.

TMO ürün randevusu nasıl alınır?

TMO işyerleri tarafından kabul edileceği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Taahhütname karşılığı geçici depolama amacıyla teslim edilecek ürünler için üreticilerimizin randevu almaları gerekmektedir. Randevular, 'https://randevu.tmo.gov.tr' adresinden veya e-Devlet üzerinden de (Randevu Sistemi-Toprak Mahsulleri Ofisi) alınabilecektir. Ayrıca üreticilerimizin, kurumumuzla protokol imzalayan lisanslı depolara ürünlerini teslim etme imkanları da bulunmaktadır."

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