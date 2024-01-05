Türkiye'nin otomotiv endüstrisindeki en büyük ve en iddialı projelerden TOGG, 2024 fiyat listesi ve sipariş takvimini paylaştı. 2023 yılında büyük talep gören T10X için bu sene çekiliş yapılmayacak. TOGG’un SUV modeli T10X için siparişler ocak ayında alınacak. Peki, TOGG fiyatı Ocak 2024’te ne kadar oldu, kaç TL? İşte 2024 TOGG fiyat listesi.
TOGG T10X SİPARİŞLERİ NE ZAMAN?
TOGG SİPARİŞİ NASIL VERİLİR?
TOGG için ön sipariş vermek isteyenler Google Play Store ve Apple Store'de yer alan Trumore uygulamasından ya da TOGG'un resmi internet sitesi olan togg.com.tr adresinden işlemlerini tamamlayabilirler.
TOGG FİYAT LİSTESİ
TOGG T10X TEKNİK ÖZELLİKLERİ NELER?
Togg T10X’in dikkat çeken teknik özellikleri şu şekilde;
> Motor Gücü: 160 kW
> Beygir Gücü: 218 HP
> Tork: 350 Nm
> Azami Hız: 180 km/s
> 0-100 km/s: 7.8 saniye
> Motor Türü: Permanent Magnet Synchronous Motor (PMSM)
> Ortalama Yakıt Tüketimi: 16.9 kWh/100km
> Ağırlık: 2126 kg
> Bagaj Hacmi: 441 litre
> Uçtan uca ekran
> Hi-Fi ses deneyimi
> Meridian Premium ses teknolojisi
> Anahtarsız giriş
> Isıtmalı ön ve arka koltuklar
> Elektrikli ve hafızalı ön koltuklar
> Kablosuz şarj ünitesi
> Otomatik açılır/kapanır bagaj
> Kör nokta asistanı
> Otomatik park asistanı
> Dur-kalk fonksiyonlu akıllı adaptif hız sabitleyici
> Kameralı sürücü dikkat asistanı
> Akıllı şerit takip sistemi
> Trafik işareti algılama sistemi
> Adaptif sürücü asistanı
> Yoğun trafik pilotu
> Ön çarpışma uyarısı ve acil durum freni