Yerli otomobil TOGG donanımı ve tasarımı ile ilgi görürken bugün satış fiyatı da açıklandı. TOGG modelleri ve özellikleri ile tanıtımından bu yana ilgi görmeye devam ediyor. Satışın başlamasıyla birlikte fiyat listesi de belli oldu. Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg T10X modeli 953 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Peki, TOGG'un özellikleri neler? TOGG modellerine göre özellikleri haberimizde.