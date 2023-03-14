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Ön satışa çıkan yerli otomobil TOGG'un özellikleri neler?

Yerli otomobil TOGG donanımı ve tasarımı ile ilgi görürken bugün satış fiyatı da açıklandı. TOGG modelleri ve özellikleri ile tanıtımından bu yana ilgi görmeye devam ediyor. Satışın başlamasıyla birlikte fiyat listesi de belli oldu. Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg T10X modeli 953 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Peki, TOGG'un özellikleri neler? TOGG modellerine göre özellikleri haberimizde.

15:29 . 14/03/2023 Salı
Yeni Şafak
TOGG özellikleri

TOGG özellikleri

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un satış fiyatı ve ile beraber ön sipariş tarihi resmen açıklandı. Şirket tarafından yapılan açıklamada, TOGG'un fiyatı hakkında bilgi verilirken ön sipariş tarihi de duyuruldu.

TOGG ÖZELLİKLERİ NELER?

Rengi ile dikkat çeken TOGG, menekşe ve çivit mavisinin karışımına çalan metalik gri renkte tasarlandı.

Logo ise Doğu ve Batı kültürlerinin birlikteliğini simgeliyor.

300 km ve 500 km menzile sahip iki farklı güç paketi yer alacak.

30 dakikadan kısa sürede %80 şarj edilebilmesi planlanmaktadır.

İki farklı motor gücüne sahiptir.

Arıza durumunda uzaktan müdahale mümkün olacak.

Aracın 3. seviye otonom sürüş özelliklerine sahip.

İKİ YENİ TOGG VERSİYONUNUN TASARIMI DA GÖSTERİLDİ

Togg'un seri üretim bandından inen ilk ürünü elektrikli C-SUV modeli, Avrupa normlarında teknik yeterlilik testlerinin tamamlanmasının ardından 2023'ün ilk çeyreğinde yola çıkacak.

Ardından yine C segmentindeki sedan ve C-X Coupe modelleri üretim sırasına girecek. Takip eden yıllarda B-SUV ve C-MPV'nin de aileye katılmasıyla aynı DNA'yı taşıyan ve 5 modelden oluşan ürün gamı tamamlanacak.

TOGG NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Yapılan açıklamaya göre, otomobil için ön siparişler 16-27 Mart tarihleri arasında Trumore dijital platformu ve Togg web sitesi üzerinden alınacak.

ÇİFT MOTORLU VERSİYON 29 EKİMDE TESLİM EDİLECEK

T10X’in 0-100 km/s hızlanması 4,8 saniye olan, 700 Nm tork üreten çift motorlu 435 beygir gücündeki AWD (all-wheel drive) versiyonu ise 29 Ekim 2023 tarihinden itibaren teslim edilmeye başlanacak olan 100. Yıl Özel Serisiyle birlikte yollara çıkacak.



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1 saat önce
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Ön satışa çıkan yerli otomobil TOGG'un özellikleri neler?
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