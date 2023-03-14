Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un satış fiyatı ve ile beraber ön sipariş tarihi resmen açıklandı. Şirket tarafından yapılan açıklamada, TOGG'un fiyatı hakkında bilgi verilirken ön sipariş tarihi de duyuruldu. Buna göre, T10X adı verilen model için ön siparişler 16-27 Mart tarihleri arasında Trumore dijital platformu ve TOGG web sitesi üzerinden alınacak. Peki, TOGG fiyatı ne kadar? İşte detaylar...