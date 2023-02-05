Togg akıllı cihazlarına ön sipariş hakkı, NFT Açık Artırması, YeniLig Yarışması ve çekiliş yöntemleriyle kullanıcılarla buluşacak. Togg'un resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "NFT Açık Artırması, YeniLig Yarışması, çekiliş. 2023 yılında teslim edilecek Togg akıllı cihazlarına ön sipariş hakkı, 3 farklı yöntem ile kullanıcılarımızla buluşacak. Yakında, sırasıyla Togg Trumore'da!" ifadelerine yer verildi.

Togg

Togg NFT açık artırma satışları ne zaman yapılacak?

Togg'un dijital deneyim platformu Trumore üzerinden yenilikçi biçimde tanıtımına başladığı 2023 adet NFT için teklif verme süreci 5 Şubat akşamı 19.23'te başlayacak ve 15 Şubat'a kadar sürecek.

Togg açık artırmada NFT satın alanlar araçlarını ne zaman teslim alacak?

Togg akıllı cihaza ön sipariş hakkı sunan NFT açık artırması bu akşam (5 Şubat) saat 19.23'te Trumore uygulamasında başlayacak. NFT satın alan kullanıcılar, ön siparişe katılma ve teslim alma sıralamasını belirleme hakkı kazanacak. 5-15 Şubat tarihleri arasında yapılacak açık artırmada NFT satın alanlar, 2023 yılının nisan, mayıs ve haziran aylarında kullanıcılarına teslim edilecek "100. Yıl Özel Seri" Togg Akıllı Cihazları için ön siparişe katılma ve sıralamasını belirleme hakkı da elde edecek.

Togg NFT

Togg NFT açık artırma nasıl yapılacak?

App Store, Google Play ve App Gallery üzerinden kullanıma sunulan Trumore uygulamasını indirip Tru.ID oluşturan kullanıcılar, dijital varlık cüzdanlarına aktardıkları Avax dijital varlıklarıyla yine aynı alanda yer alacak "NFT Alım Platformu" üzerinden sadece bir NFT için teklif verebilecek.

Togg NFT ön sipariş

Togg NFT ön sipariş açık artırmaya nasıl katılınır?

Açık artırma süresince ilgilenilen NFT'ye en yüksek teklifin verilmesi durumunda, ön sipariş hakkı teklifi verene ait olacak. Kullanıcılar uygulamadaki "hemen satın al" seçeneği sayesinde, ilgilendikleri NFT'ye açık artırma süresinin bitmesini beklemeden de sahip olabilecek. NFT satın alan kullanıcılar, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına özel olarak üretilen "100. Yıl Özel Seri" Togg Akıllı Cihazları için ön siparişe katılma ve teslim alma sıralamasını belirleme hakkı da kazanacak.

Trumore üzerinden tanıtımına başlanan ve 5 Şubat 2023 tarihinden itibaren açık artırması başlayacak olan 1'den 2023'e kadar numaralanmış olan NFT'ler, 100. Yıl Özel Seri Togg Akıllı Cihazları için ön siparişe katılma hakkı ile özel seri Akıllı Cihazların teslimatına ilişkin sıralamayı da belirleyecek. Örneğin 01 numaralı NFT'yi satın alan bir kullanıcı, teslim edilmeye başlandığında 100. Yıl Özel Seri Togg Akıllı Cihazını ilk sırada teslim alacak.

NFT numaraları akıllı cihazlara işlenecek

Açık artırma yoluyla NFT satın alanlar, bu numaranın işlendiği akıllı cihaz için de ön sipariş verme hakkını almış olacak. Örneğin 1923 numaralı NFT'yi satın alan bir kullanıcı bu numaranın, ön dekoratif panel üstüne, akıllı cihaz anahtarına ve bagaj kapağı üzerine işlendiği özel seri Togg Akıllı Cihaz için ön sipariş verip öncelikli teslim edilecek bu özel seriden ilgili numaralı akıllı cihazın sahibi olabilecek. Bu akıllı cihazların koltukları da seri üretimden farklı olarak "100. Yıl Özel Seri" amblemi işlenmiş şekilde üretilecek.

Kullanıcılar şehir plaka numaralarından, tuttukları takımın kuruluş tarihine, doğum günlerine kadar pek çok sembolik sayıdan oluşan NFT'ler arasından tercihte bulunarak sipariş hakkı ve sıralamasını belirleyebilecek.

En nadirler küçük numaralı NFT'ler

Dünyaca ünlü Siber-Fiziksel Mimar ve Yeni Medya Sanatçısı Güvenç Özel'in tasarladığı NFT'lerin müzikli olanlarında Yeni Medya Sanatçısı Mehmet Ünal'ın yapay zeka desteğiyle bestelediği sesler kullanıldı.

Nadirlik türlerine göre "normal", "nadir", "çok nadir" ve "en nadir" olarak belirlenen NFT'ler, "100. Yıl Özel Seri Akıllı Cihazları" daha önce teslim alma imkanı da sunacak. Bu NFT'lerin 01 ile 100 arasında olanları en nadir, 101-250 arasında olanlar çok nadir, 250-999 arasında olanlar nadir, 1000-2023 arasında olanları ise normal olarak gruplandırıldı. Togg NFT satışından elde edeceği geliri "100. Yıl Özel Seri" NFT koleksiyonunu oluşturan iki sanatçısıyla paylaşacak ve gelecekte yeni dijital sanatların oluşturulmasında kullanacak.

Buna göre, 1000-2023 arası normal NFT'ler 10 Avax, 250-999 arası nadir NFT'ler 15 Avax, 101-250 arası çok nadir NFT'ler 20 Avax, 01-100 arası en nadir NFT'ler 30 Avax'tan başlayan fiyatlarla açık artırmaya sunulacak.

Togg

Togg NFT'ler ön sipariş dönemine kadar el değiştirebilecek

NFT'ler açık artıma tamamlandıktan sonra akıllı cihazın ön sipariş dönemine kadar el değiştirebilecek. NFT'ler ile sunulan hakkı, Togg tarafından açıklanacak tarihlerde ön siparişe dönüştüren kullanıcıların NFT'leri Togg akıllı cihazın cüzdanına aktarılıp akıllı cihazın ayrılamaz bir parçası haline gelecek ve bundan sonra el değiştirilemez durumda olacak.

Ön siparişi oluşturulduktan sonra Togg akıllı cihazına işlenecek NFT, aynı zamanda özel seriyi teyit eden bir dijital sertifika görevi üstlenecek.



