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Tokat'ta buzlanma ve don tehlikesi nedeniyle okullar tatil edildi

Tokat'ta buzlanma ve don tehlikesi nedeniyle okullar tatil edildi

09:4924/02/2025, Pazartesi
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Tokat
Tokat

24 Şubat Pazartesi günü haftanın ilk gününde okula gitmeye hazırlanan öğrenciler, kar tatili olan illeri yakından takip ediyor. Tokat Valiliği, buzlanma ve don tehlikesi nedeniyle bugün il genelinde eğitime ara verildiğini açıkladı. Peki, Tokat'ta hangi ilçelerde okullar tatil oldu? İşte 24 Şubat Tokat Valiliği tarafından yapılan kar tatili açıklamasının detayları...

Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgası yurdun birçok bölgesinde etkili olmaya devam ederken kar yağışı sebebiyle bazı illerde eğitim öğretim faaliyetlerine ara verildi. Kar tatili kararları o ilin valilikleri tarafından alınıyor. Tokat Valiliği son dakika açıklaması ile okulların tatil edildiğini duyurdu.

Tokat'ta okullar tatil edildi

Tokat'ta buzlanma ve don tehlikesi nedeniyle eğitim öğretime bugün ara verildi.

Tokat Valiliği, bugün il genelinde eğitime ara verildiğini açıkladı. Açıklamada, “AFAD ve Meteoroloji verilerine göre soğuk hava dalgasının ilimizi etki altına alması nedeniyle, gece saatlerinden itibaren şiddetli buzlanma ve don olayları yaşanabileceğinden, oluşabilecek olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak, ilimiz genelinde tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde eğitim-öğretime 24 Şubat Pazartesi günü 1 gün süreyle ara verilmiştir” denildi.




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