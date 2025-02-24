Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgası yurdun birçok bölgesinde etkili olmaya devam ederken kar yağışı sebebiyle bazı illerde eğitim öğretim faaliyetlerine ara verildi. Kar tatili kararları o ilin valilikleri tarafından alınıyor. Tokat Valiliği son dakika açıklaması ile okulların tatil edildiğini duyurdu.

Tokat Valiliği, bugün il genelinde eğitime ara verildiğini açıkladı. Açıklamada, “AFAD ve Meteoroloji verilerine göre soğuk hava dalgasının ilimizi etki altına alması nedeniyle, gece saatlerinden itibaren şiddetli buzlanma ve don olayları yaşanabileceğinden, oluşabilecek olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak, ilimiz genelinde tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde eğitim-öğretime 24 Şubat Pazartesi günü 1 gün süreyle ara verilmiştir” denildi.