Yurdumuzda etkisini sürdüren soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle 24 Şubat Pazartesi günü bazı il ve ilçelerde okullar tatil edildi. Öğrenciler ve veliler, "Bugün okul tatil mi? Hangi il ve ilçelerde okullar tatil edildi?" sorusunun yanıtını merak ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı son uyarılar, hava koşullarının ciddiyetini gözler önüne sererken, eğitime ara verilmesi konusunda gözler yetkililerden gelecek açıklamalar önem arz ediyor. Valiliklerden gelen duyurulara göre, bugün bazı illerde eğitime ara verildi. 24 Şubat 2025 Pazartesi hangi il ve ilçelerde okullar tatil edildi? Bugün okullarda kar tatili var mı? İşte detaylar...
Bugün kar tatili olan iller son dakika Valilikler tarafından açıklandı. Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı il ve ilçelerde eğitim-öğretime bir gün ara verilmesi kararlaştırıldı. Öğretmenler, öğrenciler ve veliler, bugün okulların tatil olduğu il ve ilçelerin güncel listesini merak ediyor. Peki, bugün okullar tatil oldu mu?
24 ŞUBAT PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?
ZONGULDAK
Zonguldak Valiliği, yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle il genelinde eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamaya göre, 24 Şubat 2025 Pazartesi günü resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları, kreşler, gündüz bakımevleri, çocuk kulüpleri ve rehabilitasyon merkezleri kapalı olacak.
Ayrıca, il genelinde planlanan hizmet içi eğitimler ve e-sınavlar da ertelendi. Valilik açıklamasında, kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden kadın personelin durumu hakkında da bilgi verildi. Sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan annelerin durumu, hizmetin gereklilikleri doğrultusunda ilgili birimlerce değerlendirilecek. Öte yandan, malul, engelli ve hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağı belirtildi.
GİRESUN
Giresun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik veriler kapsamında yoğun kar yağışı, don ve buzlanmanın devam etmesinin beklendiği belirtildi. İl genelinde 24 Şubat Pazartesi günü tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiği ifade edilen açıklamada, kamu kurumlarındaki gaziler, hamileler ve engelli personelin de idari izinli sayılacakları kaydedildi. Öte yandan, Giresun Üniversitesi Rektörlüğü de yarın üniversitedeki tüm birimlerde eğitim ve öğretime ara verildiğini açıkladı.
BARTIN
Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre il genelinde kuvvetli kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu belirtildi. Bu doğrultuda yarın il genelinde özel ve resmi tüm eğitim kurumlarında (kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul, liseler ile halk eğitim, özel öğretim, gündüz bakımevleri ve Kur'an kursları) eğitime ara verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel ile çocuğu kreşe veya anaokuluna devam eden kadın personel de bir gün süreyle idari izinli sayılacaktır. Verilen hizmetin niteliği gereği 7/24 esasına göre çalışan kurumlarımızda hizmetlerin aksamaması için birim amirlerince gerekli değerlendirme yapılıp tedbir alınacaktır."
RİZE VE ORDU
Rize ve Ordu'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.
Ordu Valiliğinden yapılan açıklamada, meteorolojik veriler kapsamında yoğun kar yağışı, don ve buzlanmanın devam etmesinin beklendiği belirtildi.
İl genelindeki tüm resmi, özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime yarın ara verildiği bildirilen açıklamada, kamu kurumlarındaki gaziler, hamileler, engelli personel ile karla mücadele tedbirleri kapsamında çalışan güvenlik, sağlık ve karla mücadele birimleri dışındaki 0-6 yaş çocuğu olan annelerin idari izinli sayılacakları kaydedildi.
Rize Valiliği, il genelinde yoğun kar yağışı ve soğuk hava koşullarının devam ettiğini vurguladı.
Buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir amacıyla öğrencilerin ve vatandaşların güvenliği göz önünde bulundurularak 24 Şubat Pazartesi günü tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiği aktarıldı.
Kamuda çalışan engelli, 8 yaş altı çocuğu bulunan anneler ve hamile personelin de idari izinli sayılacağına işaret edildi.
Yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması da istendi.
SİNOP
Sinop’ta, kar nedeniyle il genelinde yarın için eğitime ara verildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilere göre, kentteki olumsuz hava koşullarının devam edeceği vurgulandı.
Açıklamada bu kapsamda önleyici tedbir olarak il genelindeki tüm okullarda 24 Şubat Pazartesi günü eğitim ve öğretime ara verildiği ifade edildi.
TRABZON
Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamada, devam eden yoğun kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 24 Şubat'ta il genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği belirtildi. Açıklamada, kamu kurumlarında görev yapan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.
ARTVİN
Artvin'de etkili olan kar ve soğuk hava nedeniyle tüm okullarda eğitime bir gün ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle ulaşımda olumsuzluklar yaşanabileceği öngörülerek, "Tedbir amacıyla öğrencilerimizin vatandaşlarımızın güvenliği için il genelindeki tüm eğitim kurumlarında (anaokulu, kreş, ilkokul, ortaokul, lise, halk eğitim kursları, gündüz eğitim veren Kur’an kursları, rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar) 24 Şubat Pazartesi günü eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
AMASYA
Amasya’da hava sıcaklıklarının düşük seviyelerde seyretmesi ve buzlanma riski nedeniyle taşımalı eğitim gören öğrenciler için okullarda 1 gün eğitime ara verildi. Amasya Valiliği’nden yapılan açıklamada, "Hava sıcaklıklarının düşük seviyelerde seyretmesi ve buzlanma riski nedeniyle ilimiz genelinde taşımalı eğitim hizmetinden yararlanan öğrencilerimiz için 24 Şubat Pazartesi günü (yarın) 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi.Taşımalı eğitim sisteminden yararlanmayan tüm öğrenciler için eğitim faaliyetlerine devam edileceği bildirildi.
Vali Turan Ergün de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Sevgili öğrenciler, kışın güzelliği ilimize beyaza bürürken sizlerin güvenliği için tatili bir gün daha uzatma kararı aldık. Kartopu oynamak serbest, kitap okumak şart. Sağlıklı ve mutlu bir gün geçirmenizi diliyorum."
ZONGULDAK - BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde (BEUN) kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildiği bildirildi.
Kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın il genelindeki eğitime 1 gün ara verilmesinin duyurulmasının ardından BEUN'den de açıklama yapıldı.
Üniversitenin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Kentte etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 24 Şubat Pazartesi günü üniversitemizde eğitim-öğretim faaliyetlerine 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.
BİNGÖL - KARLIOVA
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle eğitime yarın ara verildi.Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçede olumsuz hava koşulları devam ediyor.Ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ilçede eğitime yarın ara verildi.Hamile ve engelli kamu görevlileri de idari izinli sayılacak.
KARABÜK
Karabük'ün Eflani ilçesinde tüm eğitim kurumlarında, il merkezi ve diğer ilçelerde ise taşımalı eğitime yarın ara verildi.Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde süren kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava şartları nedeniyle, Eflani ilçesinin tamamında, il merkezi ve diğer ilçelerde ise sadece taşımalı eğitim öğretime yarın ara verileceği kaydedildi.
GÜMÜŞHANE - TORUL
Gümüşhane'nin Torul ilçesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, ilçede kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceği vurgulandı.Açıklamada, etkisini devam ettiren kar yağışı dolasıyla can ve mal güvenliğine yönelik tedbir alındığı belirtilerek, ilçede tüm resmi, özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime yarın ara verildiği bildirildi.
ÇANKIRI - BAYRAMÖREN
Çankırı’nın Bayramören ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik veriler doğrultusunda bölgede etkisini sürdürmesi beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle kar ve buzlanmadan kaynaklanabilecek olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak ilçedeki tüm kademelerde yarın eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, kamu kurumlarında görevli hamile, engelli personel ile çocuğu anasınıfına devam eden annelerin de bir gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.
KOCAELİ
Kocaeli'nin İzmit, Başiskele, Kartepe ve Karamürsel ilçelerinde 24 Şubat Pazartesi günü taşımalı eğitim öğretime 1 gün ara verildi.
İzmit Kaymakamlığı, resmi X hesabından yaptığı açıklamada meteorolojik değerlendirmelere göre kar yağışı beklenmediğini ancak buzlanma riskinin yüksek olduğunu belirtti. Açıklamada, "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre ilçemizde kar yağışı beklenmemekle beraber hava sıcaklıklarının düşüşüne bağlı olarak yoğun buzlanma beklendiğinden 24 Şubat 2025 Pazartesi günü taşımalı eğitim öğretime (özel eğitim dahil) İzmit ilçesinde 1 gün süreyle ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi.
Başiskele, Kartepe ve Karamürsel Kaymakamlıkları da benzer bir açıklama yaparak, buzlanma riski nedeniyle ilçelerindeki taşımalı eğitim öğretime 1 gün ara verildiğini duyurdu.
SİİRT
Siirt genelinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.Vali Kemal Kızılkaya, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre kent genelinde özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı, aşırı soğuk ve yollarda buzlanma tehlikesinin devam ettiğini bildirdi.Kızılkaya, yoğun kar yağışının yanı sıra aşırı soğuk ve buzlanma sebebiyle il genelinde taşımalı eğitim ile rehabilitasyon merkezlerinde eğitim ve öğretime yarın ara verilmesi kararını aldıklarını belirtti.Vali Kızılkaya, "Vatandaşlarımızın, sürücülerimizin hava koşullarına uygun olarak trafiğe çıkmalarını ve her türlü ihtiyaç halinde 7/24 bizlere 112 Acil Çağrı Merkezi yoluyla ulaşabileceklerini hatırlatmak isterim." ifadelerini kullandı.
SAKARYA
Sakarya’nın Karasu ilçesinde yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.Karasu Kaymakamlığınca alınan karar çerçevesinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, "İlçemiz genelinde olumsuz hava şartları ve buzlanma tehlikesi sebebiyle tedbir gayesiyle 24 Şubat Pazartesi günü taşımalı eğitim yoluyla okullarımıza erişim sağlayan temel eğitim ve ortaöğretim öğrencileri için eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca Kurudere, Kızılcık, Adatepe, Yassıgeçit, Resuller mahallelerimizde bulunan okullarımız ile Özel Eğitim 1. Kademe Uygulama Okulumuzda eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir" denidi.
ARDAHAN
Ardahan'da kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde eğitime yarın ara verildi.İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek olası aksaklıklar nedeniyle Çıldır, Hanak, Damal ile Posof ilçelerinde yarın eğitim öğretim yapılamayacak.İl merkezi ile Göle ilçesinde ise taşımalı ve köy okullarında eğitime yarın ara verildi.
TOKAT
Tokat genelinde buzlanma ve don beklentisi nedeniyle 24 Şubat’ta eğitime 1 gün ara verildi.Tokat Valiliği, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Meteoroloji verilerine göre şiddetli buzlanma ve don olayı beklendiğinden 24 Şubat Pazartesi günü il genelinde eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Engelli ve hamile kamu çalışanları da aynı gün idari izinli sayılacak.