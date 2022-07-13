TOKİ başvuruları ne zaman başlıyor? TOKİ başvuru tarihleri 2022

TOKİ tarafından 24 ilde 3.151 konut için kura çekimi yapılacak. Kuraya katılarak ev sahibi olmayı hedefleyen vatandaşlar başvurularını gerçekleştirecek. Gerekli koşulları taşıyan kişilerin başvurabileceği TOKİ ucuz konut için detaylar belli oldu. İşte detaylar..

TOKİ KONUT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İstanbul Gaziosmanpaşa Sarıgöl Mahallesi Projesi ve Beyoğlu Sütlüce Projesinde inşa edilen konutlar için başvuruları için tarihler belli oldu. 18 Temmuz tarihinde başvurular başlayacak, 4 Ağutos tarihinde sona erecek. 2-3 Ağustos'ta da Türkiye Halk Bankası'nın tüm şubelerinden başvuru alınabilecek.

TOKİ KONUT TAKSİTLERİ NASIL OLACAK?

2+1 ile 3+1 dairelerin olduğu konutların fiyatları 163 bin liradan, taksitleri ise 1.442 TL'den başlıyor. Kuralı satışlara başvuru yapacak vatandaşlar yüzde 10, 12, 15, 25 peşinat ve 96, 108, 120, 180 ve 240 ay vade ile konut sahibi olabilecekler.

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TOKİ KONUTLARINA KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

* 18 yaşını doldurmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

* TOKİ'den konut satın almamış olması ve TOKİ'den konut kredisi kullanmamış olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç)

* Bir hane halkı adına yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları yalnızca bir adet başvuru yapması, gerekmektedir.

TOKİ KONUTLARI HANGİ İLLERDE YAPILACAK?

TOKİ evleri 24 ilde kura ile satışa çıkacak.

İşte o iller;

Aksaray,Bolu, Çankırı, Çorum, Elazığ, Erzincan, Gaziantep, Hatay, Iğdır,İzmir, Karaman, Kırıkkale, Kilis, Kocaeli, Konya,Kütahya,Siirt,Sivas,Şanlıurfa, Tekirdağ, Uşak, Van,Yozgat.

İL İL TOKİ FİYATLARI 2022

Aksaray: Konutların fiyatı 390 bin liradan taksitleri ise 1.463 TL'den başlıyor.

Bolu: Konutların fiyatı 415 bin liradan taksitleri ise 1.559 TL'den başlıyor.

Bursa: Konutların fiyatı 424 bin liradan taksitleri ise 1.770 TL'den başlıyor.

Çankırı: Konutların fiyatı 384 bin liradan taksitleri ise 1.433 TL'den başlıyor.

Çorum: Konutların fiyatı 453 bin liradan taksitleri ise 1.888 TL'den başlıyor.

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İzmir: Konutların fiyatı 410 bin liradan taksitleri ise 2 bin 700 TL'den başlıyor.

Bursa:Konutların fiyatı 410 bin liradan taksitleri ise 1.770 TL'den başlıyor.

Kırıkkale: Konutların fiyatı 314 bin liradan taksitleri ise 1.540 TL'den başlıyor.

Kocaeli: Konutların fiyatı 415 bin liradan taksitleri ise 2.596 TL'den başlıyor.

Kütahya: Konutların fiyatı 508 bin liradan taksitleri ise 1.906 TL'den başlıyor.

Karaman: Konutların fiyatı 439 bin liradan taksitleri ise 2.200 TL'den başlıyor.

Kilis: Konutların fiyatı 355 bin liradan taksitleri ise 1.482 TL'den başlıyor.

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Konya: Konutların fiyatı 384 bin liradan taksitleri ise 1.442 TL'den başlıyor.

Erzincan: Konutların fiyatı 400 bin liradan taksitleri ise 1.503 TL'den başlıyor.

Elazığ: Konutların fiyatı 441 bin liradan taksitleri ise 1.656 TL'den başlıyor.

Tekirdağ: Konutların fiyatı 506 bin liradan taksitleri ise 1.899 TL'den başlıyor.

Hatay: Konutların fiyatı 410 bin liradan taksitleri ise 2.052 TL'den başlıyor.

Gaziantep: Konutların fiyatı 444 bin liradan taksitleri ise 2.221 TL'den başlıyor.

Van: Konutların fiyatı 440 bin liradan taksitleri ise 1.652 TL'den başlıyor.

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Iğdır: Konutların fiyatı 462 bin liradan taksitleri ise 1.928 TL'den başlıyor.

Şanlıurfa: Konutların fiyatı 412 bin liradan taksitleri ise 2.062 TL'den başlıyor.

Yozgat: Konutların fiyatı 163 bin liradan taksitleri ise 2.239 TL'den başlıyor.

Siirt: Konutların fiyatı 396 bin liradan taksitleri ise 1.649 TL'den başlıyor.