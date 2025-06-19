TOKİ Malatya kura çekimi sonuçları: Malatya'da 8 bin 65 konut ve bin 97 iş yeri için kura çekimi yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantı ile katıldığı "250 Bininci Afet Konutu Anahtar Teslimi ve Kura Çekimi Töreni" kapsamında Malatya'da da kura çekimi heyecanı yaşandı. Kahramanmaraş merkezli gerçekleştirilen törende, Malatya'daki yedinci kura çekimiyle TOKİ tarafından yapımı tamamlanan konut ve iş yerleri sahiplerini buldu.