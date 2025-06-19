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TOKİ Malatya kura çekimi sonuçları: Malatya'da 8 bin 65 konut ve bin 97 iş yeri için kura çekimi yapıldı

TOKİ Malatya kura çekimi sonuçları: Malatya'da 8 bin 65 konut ve bin 97 iş yeri için kura çekimi yapıldı

18:5319/06/2025, Perşembe
IHA
Yeni Şafak
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Malatya'da 8 bin 65 konut ve bin 97 iş yeri için kura çekimi yapıldı
Malatya'da 8 bin 65 konut ve bin 97 iş yeri için kura çekimi yapıldı

Malatya'da deprem sonrası inşa edilen 8 bin 65 konut ve bin 97 iş yeri için düzenlenen kura çekiminde hak sahipleri belirlendi. TOKİ'nin Malatya'daki konut ve iş yerleri için yapılan kura çekimi sonuçları hak sahiplerinin T.C Kimlik Numarası ile sorgulanabiliyor. İşte 2025 Toki Malatya kura çekimi sonuçları.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantı ile katıldığı "250 Bininci Afet Konutu Anahtar Teslimi ve Kura Çekimi Töreni" kapsamında Malatya'da da kura çekimi heyecanı yaşandı. Kahramanmaraş merkezli gerçekleştirilen törende, Malatya'daki yedinci kura çekimiyle TOKİ tarafından yapımı tamamlanan konut ve iş yerleri sahiplerini buldu.


Yeşilyurt ilçesine bağlı İkizce bölgesinde tamamlanan bazı konutların anahtarları da tören sırasında ailelere teslim edildi. Anahtarlarını teslim alan vatandaşların mutluluğu kameralara yansıdı.


Törene, Malatya Valisi Seddar Yavuz, AK Parti Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci, Abdurrahman Babacan, İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, AK Parti Malatya İl Başkanı Ali Bakan, MHP Malatya İl Başkanı Gökhan Gök, Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın ile hak sahibi aileler katıldı. Kura çekimi sonrası konuşan yetkililer, afet konutlarının hızla tamamlanarak vatandaşlara teslim edilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.



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