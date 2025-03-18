Yapılan anlaşmayla fabrikadaki işçilerin ortalama net ücreti 102 bin TL’ye yükselirken, sosyal haklarla birlikte aylık toplam kazançları 176 bin liraya ulaşmış oldu.

Toplu iş sözleşmesinin önümüzdeki iki yılı kapsadığını anlatan Kırmızıçiçek, “Ortaya ise şöyle bir tablo çıktı; çıplak maaş ortalama 102 bin lira, sosyal paketin toplamı ise 176 bin lira.” diye konuştu. Bayer Türk Kimya firmasının ülke genelinde 9 bölge ofisi ve biri Kocaeli, diğeri İstanbul’da iki üretim tesisi bulunuyor.