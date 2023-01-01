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Trabzonspor-İstanbulspor maç kadrosu

Süper Lig’in 20. haftasında nefesler tutuldu. Heyecanla beklenen Trabzonspor-İstanbulspor maçında geri sayım başladı. En son 8 Mart 2021'de Alanyaspor'a 3-1 mağlup olan Trabzonspor, sahasında 684 gündür yenilmiyor. 19. haftada Ümraniye deplasmanına çıkan İstanbulspor, kritik bir galibiyet aldı. Rakibini 2-0'la geçen sarı - siyahlılar, ligde iki maç aradan sonra galip geldi. Futbolseverler Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde saat 19:00’da karşı karşıya gelecek iki takımın kadrolarını ve muhtemel 11’lerini araştırıyor. İşte Trabzonspor-İstanbulspor maç kadroları ve muhtemel 11’leri.

9:37 . 22/01/2023 Pazar
Yeni Şafak
Trabzonspor İstanbulspor maçı

Trabzonspor İstanbulspor maçı

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor, sahasında İstanbulspor'u konuk edecek. Zirve yarışından kopmamak isteyen bordo - mavililer, kritik maçta üç puanı arayacak.

Trabzonspor - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor - İstanbulspor karşılaşması 22 Ocak Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

Trabzonspor - İstanbulspor maçı hangi kanalda?

Maç, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Trabzonspor-İstanbulspor maçı muhtemel ilk 11’i

Trabzonspor kadrosu:
  • Uğurcan,
  • Peres,
  • Vitor Hugo,
  • Marc Bartra,
  • Eren Elmalı,
  • Siopis,
  • Bakasetas,
  • Abdülkadir,
  • Yusuf (Djaniny),
  • Trezeguet,
  • Maxi Gomez
İstanbulspor kadrosu
  • Jensen,
  • Duhaney,
  • Mehmet,
  • Okan,
  • Duhan,
  • Muammer,
  • Rroca,
  • Ethemi,
  • Emir Kaan,
  • Topalli,
  • Eze

Geçen hafta Medipol Başakşehir'i sahasında 1-0 yenen, Ziraat Türkiye Kupası'nda da deplasmanda HangiKredi Ümraniyespor'u uzatmalarda 4-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselen bordo-mavililer, çıkışını sürdürmek istiyor.

Trabzonspor'da Edin Visca, Dorukhan Toköz, Jean-Philippe Gbamin ve Serkan Asan sakatlıkları bulunuyor.

Trabzonspor 684 gündür yenilmiyor

En son 8 Mart 2021'de Alanyaspor'a 3-1 mağlup olan Trabzonspor, sahasında 684 gündür yenilmiyor.

Bordo-mavililer, iç sahada son 34 lig maçında 22 galibiyet, 12 beraberlik alarak rakiplerine hiç 3 puan vermedi.

Fatih Tekke

Fatih Tekke teknik direktör olarak ilk kez Trabzonspor'a rakip olacak

Fatih Tekke, kariyerinde ilk kez Trabzonspor karşısında teknik direktör olarak görev yapacak. Bordo-mavili kulübün efsaneleri arasında gösterilen 45 yaşındaki teknik adam, 2015 yılından bu yana yaptığı teknik direktörlük görevinde, eski kulübüne karşı maça çıkmamıştı. Tekke, bugüne kadar teknik direktörlük olarak Kayseri Erciyesspor, Boluspor, Manisaspor, Denizlispor, Bursaspor ve İstanbulspor'da görev yaptı.





#Trabzonspor
#İstanbulspor
#süper lig
21 minutes ago
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Trabzonspor-İstanbulspor maç kadrosu
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