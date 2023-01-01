Süper Lig’de heyecan devam ediyor. Lider Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor'u 2-1 yendi. Medipol Başakşehir, Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti. İngiltere Premier Lig'de haftanın en önemli maçında Liverpool ile Chelsea golsüz berabere kaldı. Süper Lig başta olmak üzere UEFA Avrupa Ligi, La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 maçlarını takip edenler, günün maç takvimini sorgulamaya devam ediyor. Canlı maç izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor. İşte 22 Ocak 2023 Pazar maç programı.