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Kayserispor-Beşiktaş maç kadrosu

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Yukatel Kayserispor'a konuk olacak. Bugün saat 16.00'da başlayacak maçı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Ligde oynadığı 17 karşılaşmada 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan siyah-beyazlı takım, hanesine yazdırdığı 32 puanla 5. sırada yer alıyor. Spor Toto Süper Lig'in geride kalan bölümünde oynadığı maçların 8'ini kazanan, 2'sinde berabere kalan ve 8'inden mağlup ayrılan Kayserispor ise haftaya 26 puanla 8. basamakta girdi. Kayserispor-Beşiktaş maç kadrosuna ve ilk 11’lerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

15:13 . 22/01/2023 Pazar
Yeni Şafak
Kayserispor Beşiktaş maçı kadrosu muhtemel ilk 11'i

Kayserispor Beşiktaş maçı kadrosu muhtemel ilk 11'i

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Yukatel Kayserispor'a konuk olacak. Spor Toto Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor'u yenerek 63 gün sonra 3 puan alan Yukatel Kayserispor, taraftarın desteğiyle Beşiktaş maçını da kazanıp galibiyet serisi başlamak istiyor.

Kayserispor-Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta?

RGH EnerTürk Enerji Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Kayserispor-Beşiktaş maçı hangi kanalda?

Karşılaşma beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.

Vincent Aboubakar, Kayserispor-Beşiktaş maçında oynayacak mı?

Beşiktaş'ın yeni transferi Vincent Aboubakar, Kayserispor maçı kafilesinde yer aldı. Siyah-beyazlılarda tedavisi süren Rachid Ghezzal ile sakatlığı bulunan Josef de Souza, karşılaşmada forma giyemeyecek.

Beşiktaş'ta sakat futbolcuların durumu

Siyah-beyazlılarda tedavisi süren Rachid Ghezzal ile sakatlığı bulunan
Josef de Souza
, karşılaşmada forma giyemeyecek.
Gedson Fernandes'
in ise teknik direktör Şenol Güneş'in şans vermesi halinde sahada olması bekleniyor.

Beşiktaş'ta kart cezalısı oyuncular kimler?

Beşiktaş'ta Kayserispor maçı öncesinde 5 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor.
Cenk Tosun, Nathan Redmond, Arthur Masuaku, Romain Saiss
ve
Gedson Fernandes
kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 21. haftada Corendon Alanyaspor ile yapılacak müsabakada takımdaki yerlerini alamayacak.

Kayserispor-Beşiktaş ilk 11

Kayserispor muhtemel 11'i:
  • Cenk,
  • Onur,
  • Hosseini,
  • Kolovetsios,
  • Carole,
  • Campanharo,
  • Cardoso,
  • Kemen,
  • Mensah,
  • Mane,
  • Gökhan
Beşiktaş ilk 11'i:
  • Mert,
  • Rosier,
  • Tayyip,
  • Saiss,
  • Masuaku,
  • Tayfur,
  • Salih,
  • Gedson,
  • Redmond,
  • Muleka,
  • Cenk

İki takım arasında 44. randevu

Beşiktaş, Süper Lig'de Kayserispor ile 44. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan 43 maçın 25'ini siyah-beyazlı ekip kazandı, 10'undan Kayserispor galip ayrıldı. 8 müsabaka ise beraberlikle tamamlandı. Siyah-beyazlı futbol takımı, ligde Kayserispor ile oynadığı son 5 müsabakayı kazandı.

Süper Lig'in son 3 haftasını galibiyetle tamamlayan Beşiktaş, Kayserispor'u mağlup ederek bu sezon ilk kez 4 maçlık galibiyet serisi elde etmeye çalışacak. Ligde oynadığı 17 karşılaşmada 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan siyah-beyazlı takım, hanesine yazdırdığı 32 puanla 5. sırada yer alıyor.

Spor Toto Süper Lig'in geride kalan bölümünde oynadığı maçların 8'ini kazanan, 2'sinde berabere kalan ve 8'inden mağlup ayrılan Kayserispor ise haftaya 26 puanla 8. basamakta girdi.



#Kayserispor
#Beşiktaş
#süper lig
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Kayserispor-Beşiktaş maç kadrosu
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