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Kayserispor Beşiktaş maçı kadrosu muhtemel ilk 11'i
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Yukatel Kayserispor'a konuk olacak. Spor Toto Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor'u yenerek 63 gün sonra 3 puan alan Yukatel Kayserispor, taraftarın desteğiyle Beşiktaş maçını da kazanıp galibiyet serisi başlamak istiyor.
RGH EnerTürk Enerji Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetecek.
Karşılaşma beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.
Beşiktaş'ın yeni transferi Vincent Aboubakar, Kayserispor maçı kafilesinde yer aldı. Siyah-beyazlılarda tedavisi süren Rachid Ghezzal ile sakatlığı bulunan Josef de Souza, karşılaşmada forma giyemeyecek.
Beşiktaş, Süper Lig'de Kayserispor ile 44. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan 43 maçın 25'ini siyah-beyazlı ekip kazandı, 10'undan Kayserispor galip ayrıldı. 8 müsabaka ise beraberlikle tamamlandı. Siyah-beyazlı futbol takımı, ligde Kayserispor ile oynadığı son 5 müsabakayı kazandı.
Süper Lig'in son 3 haftasını galibiyetle tamamlayan Beşiktaş, Kayserispor'u mağlup ederek bu sezon ilk kez 4 maçlık galibiyet serisi elde etmeye çalışacak. Ligde oynadığı 17 karşılaşmada 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan siyah-beyazlı takım, hanesine yazdırdığı 32 puanla 5. sırada yer alıyor.
Spor Toto Süper Lig'in geride kalan bölümünde oynadığı maçların 8'ini kazanan, 2'sinde berabere kalan ve 8'inden mağlup ayrılan Kayserispor ise haftaya 26 puanla 8. basamakta girdi.