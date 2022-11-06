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Trabzonspor-Arabam.com Konyaspor maçı saat kaçta? İşte TS muhtemel 11'i

Trabzonspor son dakika haberi... Bordo mavililer, Süper Lig'in 13. haftasında, evinde Konyaspor ile önemli bir maça çıkacak. 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Zorbay Küçük, yönetecek. Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı ve Eren Elmalı cezaları nedeniyle forma giyemeyecek. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Konyaspor mücadelesi öncesi kadroyu hemen hemen netleştirdi. Peki Trabzonspor'un Konyaspor ilk 11 belli oldu mu? İşte Trabzonspor-Konyaspor maçı muhtemel 11’ler.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonspor’un Konyaspor kadrosu belli oldu mu, TS ilk 11’i kim olacak?
Trabzonspor - Konyaspor kadrosu

Trabzonspor , Süper Lig'in 13. haftasında bugün sahasında Arabam.com Konyaspor ile karşılaşacak. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Zorbay Küçük, yönetecek. Ligde geçen haftayı maç yapmadan geçiren bordo-mavililer, 11 maçta 21 puanla 6. sırada, Arabam.com Konyaspor ise 12 maçta 20 puan elde ederek 7. sırada yer alıyor.

Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı ve Eren Elmalı cezaları, Edin Visca, Dorukhan Toköz, Serkan Asan ve Bruno Peres de sakatlıkları nedeniyle mücadelede forma giyemeyecek.

Trabzonspor - Konyaspor muhtemel 11'ler

  • Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Y.Erdoğan, Siopis, Hamsik, Abdülkadir, Bakasetas, Trezeguet, Gomez
  • Konyaspor: Sehic, Ahmet, Adil, Calvo, Guilherme, Amir, Bruno Paz, Soner, Michalak, Bytyqi, Muhammet

Trabzonspor sahasında 30 maçtır yenilmiyor

Trabzonspor, iç sahasında 30 lig maçında mağlubiyet görmüyor.

Bordo-mavililer, en son 8 Mart 2021'de Alanyaspor'a 3-1 kaybettiği maçtan sonra sahasında 607 günlük sürede hiç yenilmedi. Trabzonspor, iç sahadaki son 30 karşılaşmasında 19 galibiyet, 11 beraberlik elde etti.

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