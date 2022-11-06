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Gaziantep FK 1-2 Yukatel Kayserispor maç özeti

Gaziantep Futbol Kulübü, Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Yukatel Kayserispor’u konuk etti. Zorlu karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip Kayserispor 1-0 önde kapattı. 52. dakikada Furkan Soyalp beraberlik golünü attı. Eşitliği bozan gol Ramazan Çivelek'ten 88. dakikada geldi. Skor 1-2. Gaziantep FK-Yukatel Kayserispor maçının özetini haberimizde bulabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Süper Lig: Gaziantep 1-2 Kayserispor maç özeti izle: Golleri kim attı?
Gaziantep FK-Yukatel Kayserispor maç sonucu 1-2 (Özeti)

Süper Lig 13. haftasında Gaziantep FK, bugün kendi sahasında Kayserispor'u konuk etti. Ev sahibi Gaziantep FK ligde oynadığı 11 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Gaziantep FK, geçen haftaki maçında deplasmanda Alanyaspor'a 2-0 yenilmişti.

Gaziantep FK-Yukatel Kayserispor maç özeti

  • 4. dakikada Maxim’in sol kanattan ortasına Sagal’ın yaptığı kafa vuruşu Kayserispor kalecisi Bilal’de kaldı.
  • 11. dakikada rakip ceza sahası sol iç çaprazında topla buluşan Kitsiou’nun yerden sert şutunu kaleci Bilal tuttu.
  • 14. dakikada Sagal’ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Ertuğrul’un kafa vuruşu üst direkten oyun alanına dündü.
  • 18. dakikada rakip savunmanın hatasıyla topu önünde bulun Cardoso’nun şutu kaleci Günay’da kaldı.
  • 29. dakikada savunma arkasında topla ceza sahası sol çaprazında buluşan Gavranovic’in sağ köşeye vuruşu yandan az farkla auta çıktı.
  • 32. dakikada ceza sahası içerisinde Furkan’ın vuruşu sonrası savunmadan seken topu tamamlayan Kitsiou’nun dokunuşu yan direkten döndü.
  • 41. dakikada Kolovetsios’un savunma arkasına pasında rakip ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Kemen’in sert şutu sağ üst köşeden ağlarla buluştu. 0-1
  • 52. dakikada Furkan Soyalp harika bir kafa vuruşuyla skoru 1-1'e getirdi.
  • 57. dakikada Kayserispor gol arıyor. Üst üste ataklar. Campanharo'nun vuruşunu Günay çıkardı. Hemen ardından top direkten döndü.
  • 88. dakikada Ramazan Civelek takımının üç puan almasını sağlayan golü attı. Skor 1-2

Gaziantep FK - Kayserispor maç özeti izle

Gaziantep FK - Kayserispor maçı 11'leri

Gaziantep FK: Günay, Djibolodji, Ertuğrul, Kitsou, Hanousek, Furkan, Jevtovic, Merkel, Maxim, Sagal, Figueiredo

Kayserispor: Bilal, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Campanharo, Kemen, Cardoso, Gökhan, Mensah, Gavranovic

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