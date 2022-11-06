Gaziantep FK 1-2 Yukatel Kayserispor maç özeti

Süper Lig 13. haftasında Gaziantep FK, bugün kendi sahasında Kayserispor'u konuk etti. Ev sahibi Gaziantep FK ligde oynadığı 11 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Gaziantep FK, geçen haftaki maçında deplasmanda Alanyaspor'a 2-0 yenilmişti.
Gaziantep FK-Yukatel Kayserispor maç özeti
- 4. dakikada Maxim’in sol kanattan ortasına Sagal’ın yaptığı kafa vuruşu Kayserispor kalecisi Bilal’de kaldı.
- 11. dakikada rakip ceza sahası sol iç çaprazında topla buluşan Kitsiou’nun yerden sert şutunu kaleci Bilal tuttu.
- 14. dakikada Sagal’ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Ertuğrul’un kafa vuruşu üst direkten oyun alanına dündü.
- 18. dakikada rakip savunmanın hatasıyla topu önünde bulun Cardoso’nun şutu kaleci Günay’da kaldı.
- 29. dakikada savunma arkasında topla ceza sahası sol çaprazında buluşan Gavranovic’in sağ köşeye vuruşu yandan az farkla auta çıktı.
- 32. dakikada ceza sahası içerisinde Furkan’ın vuruşu sonrası savunmadan seken topu tamamlayan Kitsiou’nun dokunuşu yan direkten döndü.
- 41. dakikada Kolovetsios’un savunma arkasına pasında rakip ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Kemen’in sert şutu sağ üst köşeden ağlarla buluştu. 0-1
- 52. dakikada Furkan Soyalp harika bir kafa vuruşuyla skoru 1-1'e getirdi.
- 57. dakikada Kayserispor gol arıyor. Üst üste ataklar. Campanharo'nun vuruşunu Günay çıkardı. Hemen ardından top direkten döndü.
- 88. dakikada Ramazan Civelek takımının üç puan almasını sağlayan golü attı. Skor 1-2
Gaziantep FK - Kayserispor maç özeti izle
Gaziantep FK - Kayserispor maçı 11'leri
Gaziantep FK: Günay, Djibolodji, Ertuğrul, Kitsou, Hanousek, Furkan, Jevtovic, Merkel, Maxim, Sagal, Figueiredo
Kayserispor: Bilal, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Campanharo, Kemen, Cardoso, Gökhan, Mensah, Gavranovic