Özgün Trabzonsporun maçı ne zaman, bu hafta kimle oynuyor?
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Trabzonspor’un maçı ne zaman, bu hafta kimle oynuyor?

Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında evinde Giresunspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmanın 20 dakikası basına açık olarak gerçekleştirilirken, bordo-mavili takım taktik ağırlıklı çalıştı. Peki Trabzonspor - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta? Maçın hakemi kim? Trabzonspor’da sakat oyuncular kimler? İşte detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonspor’un maçı ne zaman, bu hafta kimle oynuyor?
Trabzonspor

Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında aldığı Fatih Karabük yenilgisi sonrası moralleri toplamaya çalışan bordo-mavililer bu hafta evinde Giresunspor’u ağırlıyor.

TRABZONSPOR - GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor - Giresunspor maçı Perşembe günü saat 20:00’de başlayacak.

TRABZONSPOR - GİRESUNSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde oynanacak karşılaşmayı Ali Palabıyık yönetecek. Yardımcıları Murat Tuğberk Curbay ve Murat Altan olacak.

TRABZONSPOR’DA SAKAT OYUNCULAR KİMLER?

Karadeniz ekibinde aşil tendonundan sakatlık yaşayan Hüseyin Türkmen, sol köprücük kemiği kırılan Edin Visca, çapraz bağ yaralanması yaşayan Dorukhan Toköz, gribal enfeksiyon geçiren Naci Ünüvar ve izinli olan Marek Hamsik antrenmana katılmazken, Stefano Denswil ve Serkan Asan antrenmanda kısmi olarak çalıştı. Bordo-mavili takımda Yusuf Erdoğan ise takımdan ayrı salonda çalıştı.

AVCI U17 TRABZONSPOR TAKIM KAPTANINI A TAKIM KADROSUNA DAVET ETTİ

Öte yandan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, U17 Milli Takım ve U17 Trabzonspor takım kaptanı, genç yetenek Oğuzhan Yılmaz’ı, A Takım kadrosuna davet etti. Avcı, gelecek vaat eden oyuncuyu Antalya kampına da davet etmiş, genç sağ bek milli takım kadrosunda olmasından dolayı kampa katılamamıştı. A Takım kadrosuyla antrenmanlara çıkan Oğuzhan Yılmaz milli takımlardaki başarısıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

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