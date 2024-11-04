Trafik güvenliğini sağlama amacıyla sürücülerin uyması gereken birçok kural bulunuyor. Sürücüler, trafiği tehlikeye atabilecek bir hamlede bulunduklarında ise yasalar çerçevesinde trafik cezalarına tabi oluyor. Aksaray ve tüm illeri yakından ilgilendiren gelişmeye göre, 2025 yılı trafik cezalarına gelecek zamlar belli oldu. Kırmızı ışıkta geçme, hatalı park, hız sınırı aşma, alkollü araç kullanma, araç kullanırken telefonla konuşma cezası ne kadar, kaç TL?

2025 yılı vergi artışı ile trafik cezası tarifeleri güncellendi

TÜİK tarafından bugün açıklanan Ekim ayı enflasyon verileri ile beraber 2025 yılı yeniden değerleme oranı yüzde 43,93 oldu. Her sene Ekim enflasyonu ile belirlenen yeniden değerleme oranında; pasaport harcı, ehliyet, trafik cezası ve gelir vergisi netlik kazanıyor. Vergi Usul Kanunu uyarınca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, vergi ve harçlarda yeniden değerleme oranını yüzde 50 azaltma ve yüzde 50 artırma yetkisi bulunuyor.

2025’TE TRAFİK CEZASI ÜCRETLERİ

Kırmızı ışıkta geçmek: 2.167 TL

Hatalı park: 994 TL

Hız sınırı aşma (%10 ila 30): 2.167 TL

Hız sınırı aşma (%50 ve üzeri): 9.267 TL

Alkollü araç kullanma (en düşük): 9.267 TL

Araç kullanırken telefonla konuşma: 2.173 TL

B sınıfı ehliyet ücreti 3.945 TL’den 5.678 TL’ye yükselecek.

Trafik Cezası Nasıl Sorgulanır?

Eğer sen de trafik cezası nasıl sorgulanır diye merak ediyorsan turkiye.gov.tr adresinden yararlanabilirsin. Araç plakasına yazılan ceza ödeme işlemi öncesinde online sorgulama yapmak istediğinde turkiye.gov.tr adresinden sisteme giriş yapabilirsin. Sayfada bulunan arama butonunu kullanarak aracının plakasına yazılan cezayı sorgulayarak ceza görüntülemesi yapabilirsin. Araç plakasına yazılan ceza ödeme süresi ve ceza hakkında en hızlı bilgiyi e-Devlet sunuyor. Bunun yanı sıra Gelir İdaresi Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nün online adresleri üzerinden de sorgulama işlemleri yapılabiliyor. Bu kanallar 7 gün 24 saat boyunca sorgulama yapılmasını sağlıyor. Sürücüler bu kanallardan gerekli işlemleri yaparak trafik cezası ödeme süresi ve borca ilişkin bilgileri kolaylıkla öğrenebiliyor.

Trafik Cezası Nereye Ödenir?

Araç plakasına yazılan cezaların zamanında ödenmesi önemli. “Trafik cezası nereye ödenir?” diye merak ediyorsan bu ödemeleri yapabileceğin pek çok kanal bulunuyor. Bu kanallar PTT şubeleri, vergi dairesi, banka şubeleri ve ilgili online platformlar olarak sıralanıyor. Online trafik cezası ödeme yerleri dışında aracı kurumlarda da nakit ödeme işlemleri gerçekleştirebiliyor.







