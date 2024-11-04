TÜİK tarafından bugün açıklanan Ekim ayı enflasyon verileri ile beraber 2025 yılı yeniden değerleme oranı da netlik kazandı. Her sene Ekim enflasyonu ile belirlenen yeniden değerleme oranında; pasaport harcı, ehliyet, trafik cezası ve gelir vergisi netlik kazanıyor. Vergi Usul Kanunu uyarınca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, vergi ve harçlarda yeniden değerleme oranını yüzde 50 azaltma ve yüzde 50 artırma yetkisi bulunuyor. İşte 2025'ten itibaren geçerli olacak ceza ve harçlar...