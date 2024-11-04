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Pasaport, ehliyet, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), gelir vergisi gibi birçok kalemi etkileyen yeniden değerleme oranı değişti! İşte yeni oran...

Pasaport, ehliyet, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), gelir vergisi gibi birçok kalemi etkileyen yeniden değerleme oranı değişti! İşte yeni oran...

12:384/11/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Vergi, ceza, harç, tarife ve benzeri kalemlere ilişkin maktu tutarlardaki yıllık artışlarda referans olarak kullanılacak yeniden değerleme oranı Ekim enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla belli oldu. Pasaport, ehliyet, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), gelir vergisi gibi birçok kalemi etkileyen yeniden değerleme oranı da değişti. İşte 2025'ten itibaren geçerli olacak ceza ve harçlar...

TÜİK tarafından bugün açıklanan Ekim ayı enflasyon verileri ile beraber 2025 yılı yeniden değerleme oranı da netlik kazandı. Her sene Ekim enflasyonu ile belirlenen yeniden değerleme oranında; pasaport harcı, ehliyet, trafik cezası ve gelir vergisi netlik kazanıyor. Vergi Usul Kanunu uyarınca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, vergi ve harçlarda yeniden değerleme oranını yüzde 50 azaltma ve yüzde 50 artırma yetkisi bulunuyor. İşte 2025'ten itibaren geçerli olacak ceza ve harçlar...

TÜİK EKİM AYI ENFLASYON VERİSİ AÇIKLANDI


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), üretici fiyat enflasyonu verilerini açıkladı.


12 aylık ortalama Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) , ekim ayında yüzde 43,93 olarak belirlendi.

YENİDEN DEĞERLENDİRME ORANI KAÇ OLDU?


Her yıl ekim ayı sonunda oluşan bir yıllık ortalama Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) artış oranı, bir sonraki yıl için yeniden değerleme oranı olarak belirleniyor.


Yeni yılda pasaport, ehliyet, kimlik ücretleri, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), gelir vergisi dilimleri, emlak vergisi, otoyol ve köprü geçiş ücretleri gibi birçok kalemin yeniden değerleme oranı kadar artması öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yasalara göre, yeniden değerleme oranını yüzde 50 artırma veya yüzde 50 azaltma yetkisi bulunuyor.


Yeniden değerleme oranı 2024 yılında yüzde 58,46 olarak açıklanmıştı.

GELİR VERGİSİNİN İLK DİLİMİ DEĞİŞİYOR


Gelir vergisinde yüzde 15’lik kısma karşılık gelen birinci dilimin ne kadar olacağı yeniden değerleme oranıyla belirleniyor.


Gelir vergisinin ilk dilimi gelecek yıl için 110 bin liradan 158 bin liraya yükselecek.


EHLİYET ÜCRETLERİ NE KADAR OLACAK?


Ehliyet Harcı (A sınıfı)

2024: 1.308 TL

2025: 1.882 TL

Ehliyet Harcı (B sınıfı)

2024: 3.945 TL

2025: 5.678 TL

Ayrıca ehliyet alınırken vakıf hizmet bedeli ile değerli kağıt bedeli de ödeniyor.

Vakıf Hizmet Bedeli

2024: 230

2025: 331

Değerli Kağıt Bedeli

2024: 990 TL

2025: 1.425 TL










PASAPORT HARCI NE KADAR OLACAK?


6 aylık pasaport harcı

2024: 1.639 TL

2025: 2.359 TL

1 yıllık pasaport harcı

2024: 2.379 TL

2025: 3.424 TL

2 yıllık pasaport harcı

2024: 3.912 TL

2025: 5.630 TL

3 yıllık pasaport harcı

2024: 5558 TL

2025: 7.999 TL

3 yıl üzeri pasaport harcı

2024: 7833

2025: 11.274

Pasaportta ayrıca 790 TL'lik damga vergisinin 1.137 TL'ye yükselmesi öngörülüyor.











TELEFON KAYIT HARCI NE KADAR OLACAK?


Cep telefonu IMEI kaydı

2024: 31.692 TL

2025: 45.614 TL


YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI NE KADAR OLACAK?


Yurt dışı çıkış harcı ücreti

2024: 500 TL

2025: 720 TL


TRAFİK CEZALARI


Kırmızı ışıkta geçmenin cezası

2024: 1.506 TL

2025: 2.167 TL

Hatalı park cezası

2024: 691 TL

2025: 994 TL

Hız sınırı aşma (Yüzde 10 ila 30)

2024: 1.506 TL

2025: 2.167 TL

Hız sınırı aşma (Yüzde 50 ve üzeri)

2024: 6.439 TL

2025: 9.267 TL

Alkollü araç kullanma (En düşük)

2024: 6.439 TL

2025: 9.267 TL

Araç kullanırken telefonla konuşma

2024: 1.510 TL

2025: 2.173 TL












MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ


2024 en düşük MTV - 3.359 TL

2025 en düşük MTV - 4.834 TL

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