Türkiye'nin önemli geçiş güzergahlarından biri olan Kırıkkale'de, Kurban Bayramı tatili nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı. 43 ilin bağlantı noktası olan 'Kilit Kavşak'ta, bayram tatilini fırsat bilen vatandaşlar yollara akın etti.