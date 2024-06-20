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Nevşehir'de turistleri taşıyan minibüs ile traktör çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

23:29 - 20/06/2024 Perşembe
Güncelleme: 23:33 - 20/06/2024 Perşembe
DHA

Nevşehir'de turistlerin taşındığı servis minibüsü ile traktörün çarpıştığı kazada 2'si ağır 10 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 21.30 sıralarında Ürgüp ilçesi Üçgüzeller mevkisi yakınlarında meydana geldi. 

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 Murat K. yönetimindeki 50 ABR 028 plakalı, turistlerin taşındığı servis minibüsü ile aynı yönde seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 38 YN 923 plakalı traktör çarpıştı. 

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 Kazada, traktörün römorkuna çarpan servis ve traktörde bulunan 2'si ağır 10 kişi yaralandı.

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İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

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Yaralılar, sağlık ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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#Nevşehir
#Traktör
#Turist
#Trafik kazası
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