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Pendik'te feci kaza: Ok gibi saplandı

18:18 - 20/06/2024 Perşembe
DHA

İstanbul Pendik'te şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç bariyerlere saplandı. Kazada 2 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 14.15 sıralarında Ankara Caddesi sahil istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Orhan Şener'in kullandığı 34 KNZ 001 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle bariyere ok gibi saplandı.

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Kazayı gören vatandaşların ihbarı ile olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Orhan Şener ile karısı Huriye Şener yaralandı.

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Vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

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 Polis yolda önlem alırken kazaya karışan otomobil, saplandığı bariyerden kurtarılarak çekici yardımıyla otoparka çekildi.

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#Pendik
#Trafik kazası
#İstanbul
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