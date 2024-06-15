|
Gündem

'Kilit kavşak'ta trafik yoğunluğu böyle görüntülendi

07:56 - 15/06/2024 Cumartesi
IHA

Türkiye'nin önemli geçiş güzergahlarından biri olan Kırıkkale'de, Kurban Bayramı tatili nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı. 43 ilin bağlantı noktası olan 'Kilit Kavşak'ta, bayram tatilini fırsat bilen vatandaşlar yollara akın etti.

1/ 7

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı Kırıkkale'de, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla gece yarısından itibaren artan trafik yoğunluğu meydana geldi.

2/ 7

Kırıkkale-Ankara D200 Karayolu'ndaki araç trafiği dron ile havadan görüntülendi.

3/ 7

Kırıkkale-Kayseri D765 Karayolu'nda da araç trafiğinin akıcı şekilde ilerlediği görüldü.

4/ 7

Jandarma ve polis ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

5/ 7

 Şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerde seyahat eden yolcuların GBT (Genel Bilgi Toplama) sorgusu yapıldı. 

6/ 7

Sürücülerin ve araçların da evrakları kontrol edildi. Ayrıca, bayram süresince trafik akışının düzenli ve güvenli bir şekilde sağlanabilmesi için ek önlemler alındığını belirtildi. 

7/ 7

 Trafik yoğunluğunun gün içerisinde de artarak devam etmesi bekleniyor.

#Kırıkkale
#Trafik
#Yoğunluk
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
PTT bugün açık mı, arefe günü postaneler çalışıyor mu?