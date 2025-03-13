Son yıllarda trafikte tam bir LED far terörü yaşanıyor. Sürücülerin gözlerini karşı şeritten gelen direkt veya arkadan yanaşan araçlardan aynadan yansıyarak şiddetli LED ışıklar rahatsız ediyor. Bazen bu LED ışıkların şiddeti o kadar fazla oluyor ki maruz kalan sürüyücü neredeyse kör ediyor. Beyaz farların trafikte yasaklanmasına ilişkin düzenleme gündemde. Peki, beyaz far ne zaman yasaklanacak 2025, cezası var mı, hangi araçlar için geçerli olacak?

BEYAZ FARLAR YASAKLANDI MI?

Sosyal medyada yayılan iddialara göre, yeni düzenlemeyle fabrika çıkışı haricinde takılan beyaz farlar artık yasaklanacak, uymayan sürücülere ise ağır para cezaları uygulanacak. İçişleri Bakanlığı henüz konuya ilişkin yazılı bir açıklamada bulunmadı.

XENON FARLARIN ZARARLARI

Xenon farlar, geleneksel halojen farlardan çok daha parlak ve beyaz ışık yaydıkları için, özellikle karşı yönden gelen araçlar için göz alıcı olabilir. Bu da sürücülerde göz yorgunluğu ve görüş kaybına neden olabilir. Uzun süreli sürüşlerde, gece görüşünü zorlaştırarak gece körlüğüne neden olabilir.

Xenon farların bazı araçlarda uyumsuzluk sorunları yaratabilir. Eğer aracınızda xenon farlar kullanıyorsanız, bazı ülkelerde ve yerel yönetimlerde bu tür farların yasal olup olmadığına dair regülasyonlar olabilir. Ayrıca, yanlış montaj ya da yüksek ayar durumunda, farlar diğer sürücüleri rahatsız edebilir, bu da trafikte kazalara yol açabilir.

Xenon farlar, özellikle doğru ayarlanmadığında, çok güçlü ışıklar yayabilir. Bu, sadece karşı yönden gelen araçları değil, aynı zamanda yayaları ve bisikletlileri de etkileyebilir.

Xenon farlar, parlak ve geniş alanı aydınlatan ışıklar yaydığı için, özellikle şehir bölgelerinde ışık kirliliğine neden olabilir. Bu, gece gökyüzünün doğal görünümünü engelleyebilir ve astronomik gözlemleri zorlaştırabilir.







