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Kırmızı ışıkta geçen motorcuya 80 bin lira ceza

Kırmızı ışıkta geçen motorcuya 80 bin lira ceza

Oğuzhan Ürüşan
04:0013/03/2025, Perşembe
G: 13/03/2025, Perşembe
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İçişleri Bakanlığı, motosiklet kazalarını önlemek için cezai yaptırımları artırmayı planlıyor. Motosiklet Kazalarının Önlenmesine Yönelik Eylem Planı’na göre kask takmama, akrobatik hareket yapma ve akan trafikte yarış yapma gibi ihlallerin cezaları kademeli olarak artırılacak.

Motosiklet kazalarındaki artış endişe verici boyutlara ulaştı. Geçen yılki kazalarda 1584 motosiklet sürücüsü öldü. İçişleri Bakanlığı, motosiklet kazalarını önlemek için cezai yaptırımları artırmayı planlıyor. Motosiklet Kazalarının Önlenmesine Yönelik Eylem Planı’na göre kask takmama, akrobatik hareket yapma ve akan trafikte yarış yapma gibi ihlallerin cezaları kademeli olarak artırılacak. Örneğin kask takmamanın cezası ilk ihlalde 1500 lira iken, üçüncü ihlalde 9 bin liraya çıkacak. 2 bin 167 lira olan kırmızı ışık ihlali cezası, yeni düzenlemeyle ilk ihlalde 5 bin lira, ikinci ihlalde 10 bin lira, üçüncü ihlalde 15 bin lira ve 30 gün ehliyete el koyma şeklinde uygulanacak. Altıncı ihlalde 80 bin lira para cezası kesilip sürücü belgesi iptal edilecek. Ayrıca dur ihtarına uymayan sürücüler için 47 bin lira para cezası ve 60 gün ehliyete el koyma cezası getirilecek.



#Trafik
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