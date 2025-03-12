Ukraynalı Iastremskyi Müslüman Oldu: "Furkan" İsmini Aldı

"Kur’an’ın derin maneviyatı beni çok etkiledi. İstanbul’daki Ayasofya Camii’ni ziyaret ettiğimde hissettiğim huzur, benim için bir dönüm noktası oldu. Bu yeni başlangıçta ‘Furkan’ ismini tercih ettim. Çünkü bu isim, hak ile batılı ayırt eden anlamına geliyor ve benim için büyük bir anlam taşıyor.” dedi.