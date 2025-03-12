Ukraynalı Iastremskyi Müslüman Oldu: "Furkan" İsmini Aldı

Giresun’da yaşayan Ukraynalı Roman Iastremskyi, İslamiyet’i seçerek Müslüman oldu. Giresun İl Müftülüğünde düzenlenen ihtida merasiminde Kelime-i Şehadet getiren Iastremskyi, “Furkan” ismini aldı.
Giresun İl Müftülüğüne başvuran Ukrayna vatandaşı Roman Iastremskyi için özel bir ihtida töreni düzenlendi. Kur’an tilavetiyle başlayan törende, Giresun İl Müftüsü Selçuk Kılıçbay, Iastremskyi’ye İslam dini hakkında temel bilgiler verdi.
Yapılan açıklamalar sonrası Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olan Iastremskyi, yeni hayatında "Furkan" ismini tercih ettiğini belirtti.
“İslamiyet’te Kendimi Buldum”
Müslüman olma sürecinde birçok farklı inancı araştırdığını belirten Furkan Iastremskyi, Kur’an-ı Kerim’i okuduktan sonra manevi olarak derinden etkilendiğini söyledi.
"Kur’an’ın derin maneviyatı beni çok etkiledi. İstanbul’daki Ayasofya Camii’ni ziyaret ettiğimde hissettiğim huzur, benim için bir dönüm noktası oldu. Bu yeni başlangıçta ‘Furkan’ ismini tercih ettim. Çünkü bu isim, hak ile batılı ayırt eden anlamına geliyor ve benim için büyük bir anlam taşıyor.” dedi.
Müftü Kılıçbay ise Furkan ismini alan Iastremskyi’yi tebrik ederek, kendisine Kur’an-ı Kerim ve çeşitli İslami eserler hediye etti. Tören, yapılan dualarla sona erdi.