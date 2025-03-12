Heyelanda 50 metre sürüklenen ev için karar verildi: Tek bir çatlağı dahi yok

Kapucu, “Emeklerimize acıdık. Ama mal mülk geçici yeter ki canımız sağ olsun. Helal para ile yapıp iyi usta bulmuşum. Evde bir çatlak dahi yok. Bu kolay kolay herkesin başına gelen bir şey değil. Ama biz her çivisini birinci sınıf yaptık. Yaşlandığımızda rahat edelim, dedik ama olmadı sağlık olsun. Evi yıkacağız” ifadelerini kullandı.