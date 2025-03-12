Hollanda'da yetiştirilen özel lale türüne 'Kızılırmak' ismi verildi

Ünal, "Bu yıl dönümünü Türk ve Hollanda halkı için taşıdığı anlam nedeniyle lale ile anıyoruz. Lale, her iki halk için güzelliğin, refahın ve zarafetin timsalidir. Lale yalnızca bir çiçek değil; uluslar arasında köprü kuran, halklarımız arasındaki derin tarihi ve kültürel bağları yansıtan bir simgedir." dedi.



