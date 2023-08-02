Futbolda 2023-2024 sezonu heyecanına kısa bir süre kala, Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) açıklama geldi. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, yeni sezonda görev alacak Süper Lig, VAR, A, B, C klasman, kadın bölgesel, bölgesel hakem ve yardımcı hakem ile Süper Lig, A, B, C ve bölgesel gözlemci listeleri belirlendi.