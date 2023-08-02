Bugün kimin maçı var?
Avrupa'daki temsilcilerimizden Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanşında deplasmanda Zimbru ile karşı karşıya geldi. İlk maçı 5-0'lık skorla kazanan sarı-lacivertliler, rövanştan da 4-0 galip ayrılarak rahat bir şekilde turu geçmeyi başardı.Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 48. dakikada Dusan Tadic, 57 ve 59. dakikalarda Michy Batshuayi ve 77. dakikada İsmail Yüksek kaydetti. Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Fransa Ligue 1 şampiyonu Paris Saint-Germain, hazırlık maçında İtalya Serie A ekibi Inter ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi İtalyan ekibi 2-1'lik skorla kazandı. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte 2 Ağustos 2023 Çarşambaı maç programı ve derbi maçı bilgileri.
Bugün hangi maçlar var? (2 Ağustos 2023 Çarşamba kimin maçı var?)
- 06:00 Milan - Barcelona Soccer Champions Tour S Sport Plus
- 14:30 Liverpool - Bayern Münih Hazırlık Maçı Yayın Yok
- 15:00 Real Oviedo - Ferrol Hazırlık Maçı Real Oviedo Youtube
- 16:00 Utrecht - Bologna Hazırlık Maçı Utrecht Youtube
- 17:00 Atalanta - Pro Sesto Hazırlık Maçı Atalanta Youtube
- 18:00 Loudoun United - Memphis 901 ABD USL Championship USL Championship Youtube
- 18:30 Kasımpaşa - Gaziantep FK Hazırlık Maçı Yayın Yok
- 19:00 Karabağ - Rakow Czestochowa UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme CBC Sport
- 19:30 Lorient - Nantes Hazırlık Maçı FC Nantes Youtube
- 19:30 Napoli - Girona Hazırlık Maçı Yayın Yok
- 20:00 Arsenal - Monaco Emirates Cup Final Yayın Yok
- 20:45 Granada - Getafe Hazırlık Maçı Granada YoutubeGetafe Youtube
- 21:00 Nottingham Forest - Rennes Hazırlık Maçı Yayın Yok
- 21:30 Galatasaray - Zalgiris Vilnius UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Smart Spor HD Spor Smart D Smart GO
- 21:30 Parma - Sassuolo Hazırlık Maçı Parma Youtube
- 21:30 Valladolid - Rayo Vallecano Hazırlık Maçı Valladolid Youtube
- 21:45 Marsilya - Bayer Leverkusen Hazırlık Maçı S SportS Sport Plus
- 21:45 Farense - Roma Hazırlık Maçı Yayın Yok
- 23:00 Atletico Madrid - Real Sociedad Hazırlık Maçı Yayın Yok
Hangi maçlar var? (3 Ağustos 2023 Perşembe kimin maçı var?)
- 02:30 Juventus - Real Madrid Soccer Champions Tour S Sport Plus
- 03:30 B.Dortmund - Chelsea Hazırlık Maçı S Sport PlusS Sport 2
- 03:30 Atletico Minerio - Palmeiras Copa Libertadores S SportS Sport Plus
- 06:00 Sevilla - Real Betis Hazırlık Maçı Sevilla FC Youtube
- 11:00 Jeonbuk - PSG Hazırlık Maçı Bein Sports 4
- 18:00 El Zamalek - Al Nassr Hazırlık Maçı Yayın Yok
- 20:00 Neftçi Bakü - Zeljeznicar UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme CBC Sport
- 21:00 Tirana - Beşiktaş UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme S Sport PlusReal TV
- 21:00 Adana Demirspor - CFR Cluj UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme TV 8 Buçuk
- 21:30 Aston Villa - Lazio Hazırlık Maçı Yayın Yok
Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 fikstürü belli oldu
Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun fikstürü belirlendi. Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun ilk büyük maçı Galatasaray ile Trabzonspor arasında 2. haftada oynanacak.
Süper Lig'de yeni sezon fikstürü Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Fikstür çekimiyle yeni sezonda Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un aralarında yapacakları karşılaşmaların haftaları da belli oldu. Buna göre ligdeki ilk büyük maç 2. haftada Galatasaray ile Trabzonspor arasında sarı-kırmızılıların ev sahipliğinde yapılacak.
2023-24 sezonu derbi maçları ne zaman, hangi hafta oynanacak?
Fikstür çekiminin ardından büyük maçların oynanacağı haftalar şöyle:
2. hafta: Galatasaray-Trabzonspor
5. hafta: Trabzonspor-Beşiktaş
9. hafta: Galatasaray-Beşiktaş
11. hafta: Fenerbahçe-Trabzonspor
15. hafta: Beşiktaş-Fenerbahçe
18. hafta: Fenerbahçe-Galatasaray
Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 1. hafta maçları ne zaman?
Ligde ilk yarının fikstürü şöyle:
Kayserispor-Galatasaray
Pendikspor-Atakaş Hatayspor
Kasımpaşa-MKE Ankaragücü
Corendon Alanyaspor-Rams Başakşehir
Adana Demirspor-Çaykur Rizespor
VavaCars Fatih Karagümrük-Beşiktaş
Trabzonspor-Antalyaspor
Fenerbahçe-Gaziantep FK
Demir Grup Sivasspor-Yılport Samsunspor
Tümosan Konyaspor-İstanbulspor