Avrupa'daki temsilcilerimizden Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanşında deplasmanda Zimbru ile karşı karşıya geldi. İlk maçı 5-0'lık skorla kazanan sarı-lacivertliler, rövanştan da 4-0 galip ayrılarak rahat bir şekilde turu geçmeyi başardı.Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 48. dakikada Dusan Tadic, 57 ve 59. dakikalarda Michy Batshuayi ve 77. dakikada İsmail Yüksek kaydetti. Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Fransa Ligue 1 şampiyonu Paris Saint-Germain, hazırlık maçında İtalya Serie A ekibi Inter ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi İtalyan ekibi 2-1'lik skorla kazandı. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte 2 Ağustos 2023 Çarşambaı maç programı ve derbi maçı bilgileri.