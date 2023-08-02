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Spor

Kartal'da 10 numara operasyonu

Orta sahada hücuma yönelik bir ismi kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş, Pereyra'dan gelecek olan cevap gecikince, Joe Aribo'yu listesine aldı. Southampton'dan ayrılacak olan Nijeryalı 10 numara anlaşmaya yakın.

09:14 . 2/08/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Güncel piyasa değeri 11 milyon euro.

Güncel piyasa değeri 11 milyon euro.

Yarın UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu'nun rövanş maçında Arnavutluk'un Tirana takımına konuk olacak olan Beşiktaş'ta, bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor. Son olarak sol kanat için Milan'dan Ante Rebic'i transfer eden siyah-beyazlılar, orta sahanın önünde oynayacak bir ismi daha kadrosuna katmak istiyor.


Beşiktaş, bu konuda bir süredir Roberto Pereyra'nın peşinde olsa da, alternatif olarak önemli bir isimle görüşmelerini sürdürüyor. İngiltere'de Southampton forması giyen Joe Aribo'nun Beşiktaş ile görüşme halinde olduğu öğrenildi.


Ada basınından Daily Record'da yer alan habere göre; İngiliz ekibinin maliyetli oyuncuları elden çıkarmak istemesi üzerine 27 yaşındaki Nijeryalı futbolcu da satış listesine kondu. Temas kurulan Aribo'nun, Beşiktaş'ın teklifine olumlu yanıt verdiği bildirildi.


Siyah-beyazlıların bir süredir peşinde olduğu Pereyra'nın da kararını bu hafta içinde vermesi bekleniyor. Pereyra'dan olumsuz yanıt gelirse, Aribo'nun transferi bitirilecek.




#Beşiktaş
#Joe Aribo
#10 numara
1 saat önce
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