Kartal'da 10 numara operasyonu

Yarın UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu'nun rövanş maçında Arnavutluk'un Tirana takımına konuk olacak olan Beşiktaş'ta, bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor. Son olarak sol kanat için Milan'dan Ante Rebic'i transfer eden siyah-beyazlılar, orta sahanın önünde oynayacak bir ismi daha kadrosuna katmak istiyor.





Beşiktaş, bu konuda bir süredir Roberto Pereyra'nın peşinde olsa da, alternatif olarak önemli bir isimle görüşmelerini sürdürüyor. İngiltere'de Southampton forması giyen Joe Aribo'nun Beşiktaş ile görüşme halinde olduğu öğrenildi.





Ada basınından Daily Record'da yer alan habere göre; İngiliz ekibinin maliyetli oyuncuları elden çıkarmak istemesi üzerine 27 yaşındaki Nijeryalı futbolcu da satış listesine kondu. Temas kurulan Aribo'nun, Beşiktaş'ın teklifine olumlu yanıt verdiği bildirildi.





Siyah-beyazlıların bir süredir peşinde olduğu Pereyra'nın da kararını bu hafta içinde vermesi bekleniyor. Pereyra'dan olumsuz yanıt gelirse, Aribo'nun transferi bitirilecek.











