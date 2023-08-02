Galatasaray tur için sahada

Zalgiris ile yaptığı ilk maçtan 2-2 beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılıların tur atlaması için bugün kazanması gerekiyor. Berabere sonuçlanması durumunda maç uzatmalara gidecek. Galatasaray, maçı kaybetmesi halinde ise yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'ndan devam edecek.

Ross'un yerine UEFA kadrosuna dahil edilen Bakambu bugün forma giyebilecek. Torreira sakatlığı, Icardi ile Zaha da UEFA listesinde olmadığı için bu akşam mücadelede süre alamayacak.