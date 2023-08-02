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Spor

Galatasaray tur için sahada

Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçına Litvanya'da 2-2 berabere kaldığı Zalgiris'i bugün sahasında mağlup ederek tur atlamak istiyor. Galatasaray rakibini elemesi durumunda 3. eleme turunda Slovenya'nın Olimpija Ljubljana takımıyla karşılaşacak.

09:43 . 2/08/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Galatasaray'ın ilk maçtaki gollerini Abdülkerim Bardakçı ve Halil Dervişoğlu attı.

Galatasaray'ın ilk maçtaki gollerini Abdülkerim Bardakçı ve Halil Dervişoğlu attı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında bugün Litvanya temsilcisi Zalgiris'i 21.30'da Rams Park'ta konuk edecek.


Zalgiris ile yaptığı ilk maçtan 2-2 beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılıların tur atlaması için bugün kazanması gerekiyor. Berabere sonuçlanması durumunda maç uzatmalara gidecek. Galatasaray, maçı kaybetmesi halinde ise yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'ndan devam edecek.


Tur atlayan takım ise Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda dün akşam 1-1'in rövanşında sahasında Bulgar ekibi Ludogorets'i 2-1 yenen Slovenya'nın Olimpija Ljubljana takımıyla karşılaşacak.


Bakambu ilk maçında

Ross'un yerine UEFA kadrosuna dahil edilen Bakambu bugün forma giyebilecek. Torreira sakatlığı, Icardi ile Zaha da UEFA listesinde olmadığı için bu akşam mücadelede süre alamayacak.


Zalgiris'te ise ilk maçın son dakikalarında 2-2 beraberliği sağlayan Kazlauskas kırmızı kart cezası nedeniyle kadroda yer bulamayacak.


GALATASARAY-ZALGİRİS
STAT:
Rams Park
HAKEM:
Wİlly Delajod (Fransa)
SAAT:
21.30
YAYIN:
D Smart, 77. Kanal
GALATASARAY:
Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Berkan, Oliveira, Zaniolo, Mertens, Kerem, Halil (Bakambu)
TEKNİK DİREKTÖR:
Okan Buruk
ZALGİRİS:
Gertmonas, Pavelic, Hnid, Vucur, Bopesu, Kendysh, Gorobsov, Buff, Golubickas, Fofana, Oyewusi
TEKNİK DİREKTÖR:
Vladimir Cheburin





#Galatasaray
#Şampiyonlar Ligi
#Zalgiris
21 dakika önce
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