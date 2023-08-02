Galatasaray tur için sahada

Galatasaray'ın ilk maçtaki gollerini Abdülkerim Bardakçı ve Halil Dervişoğlu attı.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında bugün Litvanya temsilcisi Zalgiris'i 21.30'da Rams Park'ta konuk edecek.
Zalgiris ile yaptığı ilk maçtan 2-2 beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılıların tur atlaması için bugün kazanması gerekiyor. Berabere sonuçlanması durumunda maç uzatmalara gidecek. Galatasaray, maçı kaybetmesi halinde ise yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'ndan devam edecek.
Tur atlayan takım ise Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda dün akşam 1-1'in rövanşında sahasında Bulgar ekibi Ludogorets'i 2-1 yenen Slovenya'nın Olimpija Ljubljana takımıyla karşılaşacak.
Ross'un yerine UEFA kadrosuna dahil edilen Bakambu bugün forma giyebilecek. Torreira sakatlığı, Icardi ile Zaha da UEFA listesinde olmadığı için bu akşam mücadelede süre alamayacak.
Zalgiris'te ise ilk maçın son dakikalarında 2-2 beraberliği sağlayan Kazlauskas kırmızı kart cezası nedeniyle kadroda yer bulamayacak.