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Metal işçi toplu sözleşme zam oranları belli oldu mu?
Metal sektöründe örgütlü 3 işçi sendikası ile işveren sendikası MESS, toplu sözleşmeyle belirlenen oranların üstünde ek zam yapılması için anlaştı. Metal işinde çalışan 180 bin işçiye yüzde 34 ek zam yapıldı. 2023 yılı mart ayında verilmesi gereken dördüncü dilim ücret zammı erkene çekildi. Mart ayındaki son altı aylık enflasyon oranının yüzde 15’i aşması halinde aşan kısmın tamamı 28 Şubat'taki ücretlere yansıtılacak. İşte Metal işçi toplu sözleşme zammına ilişkin merak edilen detaylar.
17:55 . 17/01/2023 Salı
Yeni Şafak
Metal iş toplu sözleşme zammı

Metal iş toplu sözleşme zammı

Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu ve Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci tarafından ortak yazılı açıklama yapıldı. Türk Metal, Birleşik Metal-İş ve Özçelik-İş sendikalarından yapılan ortak açıklamaya göre, metal sektöründe çalışan 180 bin işçi için toplu sözleşme oranının üstünde yüzde 34 ek zam yapıldı.

Sendika işçilerin günlük saat ücretleri

İşçilerin 31 Aralık 2022 günkü saat ücretleri ne kadar oldu?

Açıklamada, işçilerin olumsuz ekonomik koşulların ve yüksek enflasyonun neden olduğu hayat pahalılığı ve geçim sıkıntısı ile mücadele ettiği belirtilerek bunun yanında asgari ücretteki artışın, örgütlü olunan iş yerlerinde ücretleri yakınlaştırdığı ve ücret dengesinin bozulduğu kaydedildi. 12 Ocak 2022'de MESS ile imzalanan ve 1 Eylül 2021-31 Ağustos 2023'te geçerli olan Grup Toplu İş Sözleşmesi'nde kıdem zammına dayalı yeni bir düzenlemeyi zorunlu kıldığı kaydedilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Bu amaçla bir süredir devam eden müzakerelerin sonuncusu MESS Genel Merkezinde yapıldı. Buna göre; işçilerin 31 Aralık 2022 günkü saat ücretleri önce 48,04 liraya çekilecek.

Dördüncü dilim ücret zammı

Dördüncü dilim ücret zammı yüzde kaç?

Daha sonra, yürürlükteki toplu iş sözleşmesi gereğince, 2023 yılı mart ayında verilmesi gereken dördüncü dilim ücret zammı, mart ayını beklemeden, yukarıda belirtilen düzenlemenin ardından yüzde 15 olarak uygulanacak. Ancak mart ayındaki son altı aylık enflasyon oranının yüzde 15’i aşması halinde aşan kısmın tamamı 28 Şubat'taki ücretlere yansıtılacak.

Her kıdem yılı için saat ücretlerine kaç lira eklenecek?

Bu düzenlemeden sonra her kıdem yılı için saat ücretlerine, 10,5 lirayı geçmemek üzere 70 kuruş eklenecek. Böylece anlaşmayla birlikte elde edilen toplam zam oranı yüzde 34 olmuştur."



#Türk Metal toplu sözleşme
#Türk Metal Sendikası
#sendika zammı
1 saat önce
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Metal işçi toplu sözleşme zam oranları belli oldu mu?
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