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Türkiye fay hattı deprem risk bölgesi haritası

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023 tarihinde 9 saat arayla meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklükteki deprem nedeniyle binlerce vatandaş hayatını kaybetti. Deprem, Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da yıkıma yol açtı. Depremin ardından evimin altından fay hattı geçiyor mu, Türkiye fay hattı, deprem haritası ve İstanbul'da nerelerde fay hattı geçiyor şeklinde sorular araştırılıyor. İşte e devlet İstanbul, Bursa, Ankara, Sakarya, Kocaeli, İzmir fay hattı sorgulama ve Türkiye fay hattı deprem risk bölgesi haritası.

09:02 . 12/02/2023 Pazar
Yeni Şafak
Deprem fay hattı risk haritası

Deprem fay hattı risk haritası

AFAD tarafından yayımlanan deprem risk haritası ile Türkiye'nin üzerinde yer alan fay hatları, 1. 2. ve 3. derece riskli deprem bölgeleri vatandaşların yoğun gündeminde. AFAD tarafından açıklanan verilere göre Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de, 7,4 büyüklüğünde ve saat 04.26'da merkez üssü Gaziantep'in Nurdağı ilçesi olan 6,4 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Deprem sonrası çok sayıda artçı deprem de yaşandı. Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Adana, Osmaniye, Malatya gibi 10 ilde hissedilen depremin ardından "Evimin altından fay hattı geçiyor mu?" sorusu ile beraber Türkiye fay hattı haritası merak kazandı.

Türkiye deprem haritası: Türkiye'de kaç tane fay hattı var?

Türkiye'de Kuzey Anadolu Fay Hattı ve Doğu Anadolu Hattı ve Batı Anadolu fay hattı olmak üzere toplamda 3 büyük fay hattı bulunuyor.. Deprem haritasında kırmızı renkte görülen iller birinci derece deprem bölgesi, pembe renke olanlar ikinci derece riskli bölge, sarı olan iller üçüncü dereceden deprem bölgesi olarak geçiyor. İşte birinci dereceden deprem bölgesi olan iller;

1. derece deprem riski olan iller hangileri?

  • İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt.

2. derece deprem riski olan iller hangileri?

  • Tekirdağ, İstanbul (1 ve 2. Bölge), Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak başta olmak üzere, Zonguldak, Tekirdağ, Afyon, Samsun, Antalya, Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Iğdır, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Eskişehir, Malatya, Kütahya, Çankırı, Uşak, Ağrı ve Çorum.

3. derece deprem riski olan iller hangileri?

  • Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu'yu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep'in de bazı bölgeleri ve Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir.

En az deprem riski olan iller hangileri?

Türkiye Deprem Haritasına göre deprem riskinin en az olduğu dördüncü ve beşinci grupta yer alan iller ise şunlardır:

  • Sinop,
  • Giresun,
  • Trabzon,
  • Rize,
  • Artvin,
  • Kırklareli,
  • Ankara,
  • Edirne,
  • Adana,
  • Nevşehir,
  • Niğde,
  • Aksaray,
  • Konya
  • Karaman

Fay hattı sorgulama: Evimin altından fay hattı geçiyor mu?

Maden Teknik ve Araştırma Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından yayınlanan yenilenmiş diri fay hatları haritası deprem fay hatları ile ilgili birçok bilgiye ışık tutuyor. MTA'nın resmi internet sitesinde yer alan kısımdan evinizin altından ya da yakın konumundan fay hattı geçip geçmediğini öğrenebilirsiniz.

Türkiye deprem haritası

Türkiye deprem haritası

Türkiye Deprem Tehlike Haritası yenilenerek, 18 Mart 2018 tarihli RG'de yayınlanmış, 1 Ocak 2019 tarihinde de yürürlüğe girmiştir. Proje, Başkanlığımız tarafından yürütülmekte olan Ulusal Deprem Araştırma Programı (UDAP) kapsamında desteklenmiştir. Ayrıca, Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından da destek verilmiştir. Ayrıca "Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği" de aynı tarihli RG'de yayınlanmış olup, eş zamanlı olarak yürürlüğe girmiştir.



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17 dakika önce
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Türkiye fay hattı deprem risk bölgesi haritası
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