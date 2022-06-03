Özgün Türkiye Faroe Adaları maçı ne zaman? İşte milli maçın ayrıntıları
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Türkiye Faroe Adaları maçı ne zaman? İşte milli maçın ayrıntıları

UEFA Uluslar Ligi’nde Litvanya, Lüksemburg ve Faroe Adaları ile aynı grupta yer alan Türkiye ilk maçını Faroe Adaları ile yapacak. Milli maç futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Heyecanla beklenen milli maçın ayrıntıları merak ediliyor. Peki, Türkiye Faroe Adaları maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç hangi gün? Türkiye - Faroe Adaları hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte ayrıntılar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiye Faroe Adaları maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Faroe Adaları maçı CANLI, ŞİFRESİZ mi?
Türkiye Faroe Adaları maçı

Ülkemizi UEFA Uluslar Ligi C Ligi Grup 1'de temsil edecek A Milli Futbol Takımımız, grup maçlarına Faroe Adaları karşılaşmasıyla başlıyor. Peki, yurdumuzun dört bir yanındaki binlerce futbolseverin heyecanla beklediği Türkiye Faroe Adaları maçı maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

TÜRKİYE FAROE ADALARI MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye - Faroe Adaları maçı 4 Haziran Cumartesi günü saat 21:45'te oynanacak.

TÜRKİYE FAROE ADALARI MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye Faroe Adaları maçı TRT1 ekranlarından canlı yayınlanacak ve Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak.

TÜRKİYE FAROE ADALARI İLK 11 BELLİ OLDU MU?

A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Altay Bayındır (Fenerbahçe), Doğan Alemdar (Rennes), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Zeki Çelik (Lille), Cenk Özkaçar (OH Leuven), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Merih Demiral (Atalanta), Ozan Kabak (Norwich City), Eren Elmalı (Kasımpaşa), Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş)

Orta saha ve forvet: Cengiz Ünder (Olimpik Marsilya), Yunus Akgün (Adana Demirspor), Berkan Kutlu, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu (Galatasaray), Dorukhan Toköz (Trabzonspor), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Orkun Kökçü (Feyenoord), Salih Özcan (Köln), Doğukan Sinik (Fraport TAV Antalyaspor), Enes Ünal (Getafe), Serdar Dursun (Fenerbahçe), Tiago Çukur (Watford).

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