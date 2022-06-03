Türkiye Faroe Adaları maçı ne zaman? İşte milli maçın ayrıntıları UEFA Uluslar Ligi’nde Litvanya, Lüksemburg ve Faroe Adaları ile aynı grupta yer alan Türkiye ilk maçını Faroe Adaları ile yapacak. Milli maç futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Heyecanla beklenen milli maçın ayrıntıları merak ediliyor. Peki, Türkiye Faroe Adaları maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç hangi gün? Türkiye - Faroe Adaları hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte ayrıntılar...

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