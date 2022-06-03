Spor Fenerbahçe efsanesi Jorge Jesusun teklifini reddetti
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Fenerbahçe efsanesi Jorge Jesus'un teklifini reddetti

Sarı-lacivertli takımın eski futbolcularından Alex de Souza, Jorge Jesus'un yardımcı antrenörlük teklifini geri çevirdiğini açıkladı.

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Haber Merkezi Diğer
Fenerbahçe efsanesi Jorge Jesusun teklifini reddetti
Jesus, Fenerbahçe ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Alex de Souza, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Portekiz basınından Record'a konuşan Alex, "Jorge Jesus yeteneklerinde bir teknik direktörün Fenerbahçe'nin başına geçmesi harika bir olay" yorumunda bulundu.

"Büyük başarılar elde edecektir"

Jesus'un sarı-lacivertli kulüpte başarılı olacağına inandığını ifade eden Brezilyalı efsane, "Fenerbahçe ile başarılı olmak için tüm kaliteye ve deneyime sahip bir teknik adam. Jesus'un sahip olduğu özelliklerle birlikte birkaç faktör daha eklenirse büyük başarılar elde edecektir" dedi.

Jesus'un teklifini geri çevirdi

Jorge Jesus'tan yardımcı antrenörlük teklifi aldığını da belirten Alex, bu teklifi geri çevirdiğini ve teknik direktörlük kariyerine Sao Paulo altyapısında devam edeceğini açıkladı.

Alex de Souza
Alex de Souza

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