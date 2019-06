2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri devam ediyor. Şenol Güneş ile çıktığı iki maçından galibiyetle ayrılan A Milli Futbol Takımımız, bu kez Fransa ile karşı karşıya gelecek. Son Dünya Şampiyonu Fransa ise gruptaki ilk karşılaşmasında Moldova'yı deplasmanda 4-1, ikinci maçında İzlanda'yı sahasında 4-0 yenmişti.6'şar puanları bulunan iki ekipten Fransa, averajla grupta liderlik koltuğunda oturuyor. Peki, Türkiye-Fransa maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte ayrıntılar.

Muhtemel 11'ler Türkiye: Mert, Kaan, Merih, Zeki, Hasan Ali, Mahmut, Dorukhan, İrfan Can (Yusuf), Cengiz, Hakan, Burak

Fransa: Lloris, Pavard, Varane, Umtiti, Digne, Kante, Pogba, Matuıdı, Grıezmann, Mbappe, Gıroud

TÜRKİYE FRANSA MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı Sloven hakem Damir Skomina yönetecek. Skomina'nın yardımcılıklarını Jure Praprotnik ve Robert Vukan üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Rade Obrenovic olacak. Türkiye-Fransa maçı TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Okay Yokuşlu milli takım aday kadrosundan çıkarıldı

A Milli Futbol Takımı'nın Yunanistan ile Antalya'da yaptığı özel maçta sakatlanan Okay Yokuşlu, ay-yıldızlı ekibin aday kadrosundan çıkarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "İspanya'nın Celta Vigo Kulübünde forma giyen Okay Yokuşlu, sakatlığı nedeniyle A Milli Takım'ın Fransa ve İzlanda maçları aday kadrosundan çıkarıldı." ifadeleri kullanıldı.

A Milli Takım'ın Yunanistan ile oynadığı özel maçta sağ dizinden sakatlık yaşayan futbolcu, bir süredir A Milli Takım'ın Antalya'daki kampında tedavi görüyor ve bireysel antrenmanlarını sürdürüyordu.

Milliler, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda 8 Haziran Cumartesi günü Fransa ve 11 Haziran Salı günü İzlanda'yla karşılaşacak.

MİLLER FRANSADAN UMUTLU

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda 8 Haziran Cumartesi günü Konya'da Fransa ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda yer alan futbolculardan Yusuf Yazıcı, "Evet zor bir maç olacak ama neden olmasın, neden onları yenmeyelim? Neden puan veya puanlarla ayrılmayalım?" dedi.

Yusuf Yazıcı, milli takımın kamp yaptığı Belek Turizm Merkezi'ndeki otelde, Çağlar Söyüncü ile basın toplantısı düzenledi.

Son dünya şampiyonu Fransa ile Konya'da zor bir maça çıkacaklarını belirten Yusuf, "Fransa güçlü bir ekip ama biz de çok iyi bir kamp dönemi geçiriyoruz. İki hazırlık maçı oynadık. Kazandığımız için mutluyuz. Oyuncuların öz güveni açısından güzel bir oyun oldu. Fransa maçının da güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Hem oynadığımız futboldan keyif almak hem de izleyenlere keyif vermek istiyoruz. Bunu yapacağımızı düşünüyorum. İnşallah güzel bir oyunla güzel bir sonuçla ayrılırız." diye konuştu.

Trabzon'da güzel bir sezon geçirdiğini kaydeden genç oyuncu, Abdülkadir ve Uğurcan'ın da milli takıma katılmasından memnuniyet duyduğunu söyledi.

Fransa maçında da çok güzel işlere imza atmak istediklerini aktaran Yusuf, "Evet zor bir maç olacak ama neden olmasın, neden onları yenmeyelim? Neden puan veya puanlarla ayrılmayalım?" ifadelerini kullandı.

Kampta güzel bir arkadaşlık ortamı olduğunu, deneyimli takım arkadaşlarıyla güzel işlere imza atacaklarını düşündüğünü dile getiren Yusuf, Johan Cruyff'un "futbolu kafayla oynarsın, ayaklarını sadece koşmak için kullanırsın" sözünü hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Biz de maçı tabii ki önce zihnimizde düşünüyoruz. En iyi şekilde düşünüp sahaya yansıtmak istiyoruz. Kolay olmayacak ama neden olmasın. İyi işler yapacağımızı düşünüyorum. Bunu sadece Fransa maçına odaklamamız gerektiğine inanıyorum. Tabii ki de önce Fransa maçına odaklanacağız ama sonrasında İzlanda maçı var. Grubu ilk 2 sırada tamamlayan Avrupa Şampiyonası'na katılıyor. Bunun için de tabii ki önemli olan Fransa maçı ama sonrasında İzlanda maçına da çok önem verdiğimizi düşünüyorum. Bu maçları da çok iyi analiz ediyoruz. Bunun bilinci içerisindeyiz, bundan da kimsenin şüphesi olmasın. Sahaya çıktığımız zaman elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. İnanıyorum ki ilk önce Fransa, sonrasında İzlanda maçını güzel bir şekilde tamamlayacağız."

- Çağlar: "Her maçı yenmek için çıkıyoruz, Fransa maçına da öyle çıkacağız"

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Leicester City'de forma giyen Çağlar Söyüncü de çok güzel bir kamp dönemi ve iki hazırlık maçı geçirdiklerini kaydederek, kendilerini son dünya şampiyonu Fransa'ya karşı çok zor bir maçın beklediğini dile getirdi.

Futbolun 3 sonuçlu bir oyun olduğunu ancak kendilerinin ne olursa olsun teknik direktör Şenol Güneş'in verdiği taktikten çıkmadan 90 dakika oynamak istediklerini belirten Çağlar, şu ana kadar her şeyin çok iyi gittiğini ve iyi bir maç geçireceklerine inandığını söyledi.

Premier Lig'in üst düzey bir lig olduğunu ve Fransa Milli Takımı'ndaki bazı oyuncuların burada forma giydikleri, takımlarda iyi performans gösterip saygı duyulan oyuncular olduğunu vurgulayan Çağlar Söyüncü, şöyle konuştu:

"Genelde kendi takımlarında oynayan, kaliteli oyuncular. Saygı duyulan futbolcular. Ama burası milli takım. Burada işler farklı. Milli takımda çok fazla birbirinizle zaman geçiremediğiniz için o anki birliktelik çok önemli. Onların milli takımdaki ortamlarını bilmiyorum ama biz her türlü önlemi alacağız ve o şekilde maça çıkacağız."

Oynadıkları her iki hazırlık maçının da hem kendilerini görme, hem de birlikte olma açısından çok iyi geçtiğini söyleyen Çağlar, "Benim için de çok iyi oldu. Çünkü iki aydır oynamıyordum. Bizim için moral da oldu. Milli takımda resmi maç, hazırlık maçı yoktur. Her maça kazanmak için çıkıyoruz, Fransa maçına da öyle çıkacağız. Elimizden gelen her şeyi 90 dakikada takım halinde yapacağımıza inanıyorum. İyi bir şekilde hazırlanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Büyük bir takıma karşı oynayacaklarının farkında olduklarını ve rakiplerine saygı duyduklarını dile getiren genç oyuncu, Fransa'nın son dünya şampiyonu olduğunu, ancak ilk düdük çaldığında hangi taraf takım halinde daha iyi konsantre olursa onun iyi işler yapacağına inandığını sözlerine ekledi.

EMRE BELÖZOĞLU "DALYA" DİYECEK

Emre Belözoğlu, Türkiye'nin, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda yarın Fransa ile oynayacağı mücadelede forma giymesi durumunda, A Milli Takım ile 100. maçını oynayacak.

Emre, A Milli Takım formasını ilk olarak 23 Şubat 2000'de, 19 yaşındayken Norveç ile Ali Sami Yen Stadı'nda oynanan özel maçta giydi. Emre, Türkiye'nin, 2-0 kaybettiği maçın 72. dakikasında Tugay Kerimoğlu'nun yerine oyuna dahil oldu.

Geride kalan 19 yılda 99 kez ay-yıldızlı formayı giyen Emre, Fransa maçı ile "dalya" demeye hazırlanıyor.

Deneyimli futbolcu, Fransa karşısında sahaya çıkması halinde Türk futbol tarihinde A Milli formayı 100 kez giyen 5. oyuncu unvanını da elde edecek.

- 99 maçta 9 gol

Medipol Başakşehir ile sözleşmesi sona eren 38 yaşındaki futbolcu, 99 kez giydiği ay-yıldızlı forma ile 9 kez gol sevinci yaşadı.

İlk golünü 2 Eylül 2000'de Moldova ile oynanan ve Türkiye'nin 2-0 kazandığı Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Grup maçında atan Emre, son golünü ise 11 Eylül 2012'de Estonya ile oynanan ve 3-0 kazanılan 2014 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grup karşılaşmasında kaydetti.

Emre Belözoğlu, ay-yıldızlı forma ile 9 golünü Estonya (2), Moldova, Kosta Rika, İtalya, Norveç, Belçika, Bosna Hersek ve Romanya'ya attı.

Milli forma ile Tanju Çolak, Oktay Derelioğlu ve Fatih Tekke ile aynı gol sayısına sahip olan deneyimli futbolcu, bir gol daha atması halinde 10 golü bulunan Umut Bulut ve Hakan Çalhanoğlu'nu yakalayacak.

- Emre Belözoğlu ile 45 galibiyet

A Milli Futbol Takımı, Emre Belözoğlu'nun forma giydiği 61 resmi 38'i özel 99 maçta, 45 galibiyet elde etti.

Ay-yıldızlı ekip, Emre'nin forma giydiği 99 karşılaşmada 31 mağlubiyet ve 23 de beraberlik aldı.

- Arda Turan'ı yakalayacak

Emre Belözoğlu, Fransa karşısında forma giymesi halinde milli forma ile 100 maça çıkan ve ay-yıldızlı formayı en fazla giyen oyuncular sıralamasında 4. sırada yer alan Arda Turan'ı da yakalamış olacak.

Milli takımda 99 maça çıkan deneyimli futbolcunun, 102 kez A Milli Takım formasını giyen ve bu alanda 3. sırada yer alan Bülent Korkmaz'ı yakalamasına da yalnızca 3 maç kaldı. Emre, Fransa mücadelesinde oynarsa, bu alanda 3. sırada yer alan Bülent Korkmaz'ı yakalamasına da yalnızca 2 maç kalacak.

A Milli Takım forması ile en fazla sahaya çıkma rekoru ise 120 kez ay-yıldızlı formayı sırtına geçiren Rüştü Reçber'e ait.

- Mevcut kadrodaki en çok forma giyen isim

Emre Belözoğlu, Fransa ve İzlanda maçları için kadroda bulunan isimler içinde de A Milli Takım formasını en fazla giyen isim konumunda bulunuyor.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in açıkladığı kadroda, 99 kez ile A Milli Takım formasını en çok giyen futbolcu olan Emre'yi, 55 maçla Burak Yılmaz takip ediyor.

Kadroda yer alan diğer oyuncuların A Milli Takım formasını giyme sayıları şöyle:

Oğuzhan Özyakup 43, Ozan Tufan 41, Hakan Çalhanoğlu 40, Hasan Ali Kaldırım 30, Yunus Mallı 25, Çağlar Söyüncü 24, Kaan Ayhan 21, Cengiz Ünder 18, Yusuf Yazıcı 12, Enes Ünal 12, Sinan Bolat 12, Mahmut Tekdemir 11, Mert Günok 8, İrfan Can Kahveci 8, Mehmet Zeki Çelik 7, Emre Taşdemir 5, Deniz Türüç 5, Kenan Karaman 5, Merih Demiral 4, Dorukhan Toköz 3, Efecan Karaca 2, Abdülkadir Ömür 2, Nazım Sangare 1, Güven Yalçın 1, Uğurcan Çakır 1, Umut Meraş 1, Ömer Ali Şahiner 1

A Milli Takım kadrosunda yer alan Gökhan Akkan ise şu ana kadar ay-yıldızlı forma ile hiçbir maçta sahaya çıkmadı.

- 2002 Dünya Kupası ve 2008 Avrupa Şampiyonası'nda oynadı

Türk Milli Takımı, Emre Belözoğlu'nun forma giydiği dönemlerde 2002 Dünya Kupası ve 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele etti.

A Milli Takım, Japonya ve Güney Kore'nin ev sahipliği yaptığı 2002 Dünya Kupası'nda tarihindeki en büyük başarısını kazanarak dünya 3.'sü oldu. Yarı finalde Brezilya'ya 1-0 kaybederek final şansını kaybeden ay-yıldızlı ekip, 3.'lük maçında ev sahibi Güney Kore'yi 3-2 yendi ve 3.'lüğü elde etti.

Emre'nin de yer aldığı milli takım 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da büyük bir başarı göstererek yarı final oynadı. Milli takım, yarı finalde, Almanya'ya 3-2 mağlup olarak elenmişti. Turnuvada yalnızca Portekiz'e 2-0 kaybedilen ilk grup maçında forma giyebilen deneyimli futbolcu, sakatlığı nedeniyle diğer karşılaşmalarda görev alamamıştı.