Özgün Deprem tatbikatı ne zaman saat kaçta olacak?
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Deprem tatbikatı ne zaman saat kaçta olacak?

Deprem tatbikatına yönelik açıklama İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi. Bakan Süleyman Soylu, tatbikatın zamanına ve saatine ilişkin ”Düzce depreminin yıl dönümünde saat 18.57'de ülkece tatbikat yapacağız.” dedi. Peki Türkiye geneli deprem tatbikatı ne zaman yapılacak? İşte detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiye geneli deprem tatbikatı ne zaman nasıl yapılacak saat kaçta?
Deprem tatbikatı mı var, ne zaman, saat kaçta?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İletişim Başkanlığı ile AFAD tarafından ortaklaşa düzenlenen "Afet İletişim Çalıştayı"nda konuştu. Afet anlarında ve sonrasında yapılacak çalışmalar için bilgilendirmeler yapan Soylu, 12 Kasım'da Düzce depreminin 23. yıl dönümünde ve depremin gerçekleştiği saatte ülkece tatbikat yapılacağını duyurdu.

Deprem tatbikatı mesajı gelecek
Deprem tatbikatı mesajı gelecek

Türkiye genelindeki deprem tatbikatı saata kaçta?

Soylu, ülkece yapılacak tatbikat konusunda "Düzce depreminin yıl dönümünde 18.57'de ülkece tatbikat yapacağız. Radyolar tatbikat anonsu geçecek, televizyonlar tatbikat anonsu geçecek. Otomatik olarak anons geçilecek. Kurulan sistemden tüm Türkiye'ye aynı anda mesaj gelecek" dedi.

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