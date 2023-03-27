A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu ikinci maçında Hırvatistan ile Bursa'da oynayacağı karşılaşmayı İsveç Futbol Federasyonu'ndan Andreas Ekberg yönetecek. Ekberg’in yardımcılıklarını Fredrik Klyver ve Niklas Nyberg yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi Granit Maqedonci olacak. Türkiye ile Hırvatistan arasında oynanacak mücadelenin Video Yardımcı Hakemleri de Almanya Futbol Federasyonu'ndan Christian Dingert (VAR) ile Mike Pickel (AVAR) olacak.