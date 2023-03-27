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Türkiye- Hırvatistan maçının hakemi belli oldu

A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu ikinci maçında Hırvatistan ile Bursa'da oynayacağı karşılaşmayı yönetecek hakem belli oldu.

09:08 . 27/03/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Türkiye- Hırvatistan

Türkiye- Hırvatistan

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 Elemeleri ikinci maçında Hırvatistan ile Bursa'da karşı karşıya gelecek. Karşılaşmayı yönetecek hakem açıklandı.

TÜRKİYE- HIRVATİSTAN MAÇI NE ZAMAN?

Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda saat 21.45’te başlayacak .

TÜRKİYE- HIRVATİSTAN MAÇININ HAKEMİ BELLİ OLDU

A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu ikinci maçında Hırvatistan ile Bursa'da oynayacağı karşılaşmayı İsveç Futbol Federasyonu'ndan Andreas Ekberg yönetecek. Ekberg’in yardımcılıklarını Fredrik Klyver ve Niklas Nyberg yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi Granit Maqedonci olacak. Türkiye ile Hırvatistan arasında oynanacak mücadelenin Video Yardımcı Hakemleri de Almanya Futbol Federasyonu'ndan Christian Dingert (VAR) ile Mike Pickel (AVAR) olacak.




#hırvatistan
#avrupa şampiyonası
#türkiye
#milli maç
28 dakika önce
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