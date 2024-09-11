|
Özgün

Türkiye Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2024 UEFA Uluslar Ligi A Milli Futbol Takımı maç programı

UEFA Uluslar B Ligi kapsamında daha önce Galler karşısında 0-0 berabere kalan A Milli Futbol Takımı iddialı ilerleyişini sürdürüyor. Sırada Karadağ var. A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ikinci maçında İzlanda ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlılar, rakibini 3-1 mağlup etti. Böylece ligdeki ilk galibiyetini alan milliler, 4 puana ulaşarak grupta liderliğe yükseldi. Türkiye, gruptaki 3. maçında ise Karadağ ile mücadele edecek. Peki Türkiye Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Karadağ maçı hangi kanalda? Maçın İlk 11 kadrosu belli oldu mu? İşte UEFA Uluslar Ligi A Milli Futbol Takımı maç programı...

08:41 - 11/09/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Türkiye-Karadağ
Türkiye-Karadağ

Türkiye Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Türkiye üçüncü karşılaşmasına Karadağ'la çıkacak. Mücadele öncesi ayrıntılar belli oldu. Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. Peki, Türkiye Karadağ maçı tarihi ve saatiyle ilgili ayrıntılar...

TÜRKİYE KARADAĞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye Karadağ maçı, 11 Ekim 2024 Cuma günü saat 21.45'te oynanacak.

Bu maçın ardından ise deplasmanda İzlanda ile 14 Ekim 2024 tarihinde rövanş maçına çıkılacak.

TÜRKİYE KARADAĞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak Türkiye Karadağ maçı, TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BİRİNCİ TAMAMLAYAN TAKIMLAR ÜST LİGE TERFİ EDECEK

Çift devreli lig usulüne göre oynanacak karşılaşmaların ardından, B, C ve D liglerinde gruplarını birinci sırada tamamlayacak takımlar, bir üst lige terfi edecek.

A ve B liglerinde gruplarında son sırada yer alacak takımlar bir alt lige düşecek. A Milli Takım, Uluslar B Ligi 4.Grupta birinci olarak bir üst lige yükselmeyi hedefliyor.

A MİLLİ TAKIM ULUSLAR LİGİ MAÇ FİKSTÜRÜ

11 Ekim 2024 / 21.45: Türkiye - Karadağ

14 Ekim 2024 / 21.45: İzlanda - Türkiye

16 Kasım 2024 / 20.00: Türkiye - Galler

19 Kasım 2024 / 22.45: Karadağ - Türkiye





#türkiye
#karadağ
#türkiye karadağ
#a milli takım
#uluslar ligi
#uefa
6 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? 2024-2025 E Devlet GSB KYK kredi başvurusu ekranı...