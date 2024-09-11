Türkiye Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Türkiye üçüncü karşılaşmasına Karadağ'la çıkacak. Mücadele öncesi ayrıntılar belli oldu. Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. Peki, Türkiye Karadağ maçı tarihi ve saatiyle ilgili ayrıntılar...

TÜRKİYE KARADAĞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye Karadağ maçı, 11 Ekim 2024 Cuma günü saat 21.45'te oynanacak.

Bu maçın ardından ise deplasmanda İzlanda ile 14 Ekim 2024 tarihinde rövanş maçına çıkılacak.

TÜRKİYE KARADAĞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak Türkiye Karadağ maçı, TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BİRİNCİ TAMAMLAYAN TAKIMLAR ÜST LİGE TERFİ EDECEK

Çift devreli lig usulüne göre oynanacak karşılaşmaların ardından, B, C ve D liglerinde gruplarını birinci sırada tamamlayacak takımlar, bir üst lige terfi edecek.

A ve B liglerinde gruplarında son sırada yer alacak takımlar bir alt lige düşecek. A Milli Takım, Uluslar B Ligi 4.Grupta birinci olarak bir üst lige yükselmeyi hedefliyor.

A MİLLİ TAKIM ULUSLAR LİGİ MAÇ FİKSTÜRÜ

11 Ekim 2024 / 21.45: Türkiye - Karadağ

14 Ekim 2024 / 21.45: İzlanda - Türkiye

16 Kasım 2024 / 20.00: Türkiye - Galler

19 Kasım 2024 / 22.45: Karadağ - Türkiye















