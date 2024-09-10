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Spor

Arda Güler İspanya'da gündem oldu: 'Yaptığı büyük delilik'

Haber Merkezi
13:07 - 10/09/2024 Salı
Güncelleme: 13:21 - 10/09/2024 Salı
Yeni Şafak

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 2. hafta maçında İzlanda'yı 3-1 mağlup eden Türkiye, gruptaki ilk galibiyetini aldı. Milli oyuncumuz Arda Güler, gösterdiği başarılı performansla İspanyol basınında gündem oldu.

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Grupta oynadığı ilk maçta deplasmanda Galler ile 0-0 berabere kalan Türkiye, İzlanda'yı 3-1 yenerek ilk galibiyetini aldı ve puanını 4'e çıkardı.

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İzlanda ile 14. kez karşılaşan milli takım rakibine karşı galibiyet sayısını da 3'e çıkardı.

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Vincenzo Montella döneminde ilk 11'de ilk kez şans bulan Umut Nayir ve Eren Elmalı müsabakayı birer asistle tamamladı. Arda Güler de son golün asistini yaptı.


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Milli oyuncumuz Arda Güler, gösterdiği başarılı performansla İspanyol basınında gündem oldu.

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Diario AS'ta 'Güler, şüpheleri ortadan kaldırıyor' başlıklı haberde şu ifadelere yer verildi:

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"Arda Güler'in yüzü yeniden gülüyor Türkiye, Galler'deki beraberliğin ardından kazanma yoluna geri döndü."

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"Madridli oyuncu takım arkadaşlarına yardım ederek harika bir ilk yarı oynadı."

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"İkinci yarıda ise Kerem'e üçüncü golün asistini yaptı. Uzaktan vuruşla takımına neredeyse dördüncü golü kazandırıyordu."

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"Türkiye bir kez daha Avrupa Şampiyonası'nda iyi bir izlenim bırakan takım gibi görünüyor."

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"Arda Güler'in yaptığı ne büyük bir delilik!"

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"Onun dün gece yaptıkları sadece seçilmişler içindir."

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"Real Madrid'in Türk oyuncusu harika asisti yaparak millî takımının durumu 3-1'e getirmesini sağladı."

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#arda güler
#A Milli Takım
#real madrid
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