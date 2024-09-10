Arda Güler İspanya'da gündem oldu: 'Yaptığı büyük delilik'

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 2. hafta maçında İzlanda'yı 3-1 mağlup eden Türkiye, gruptaki ilk galibiyetini aldı. Milli oyuncumuz Arda Güler, gösterdiği başarılı performansla İspanyol basınında gündem oldu.
Grupta oynadığı ilk maçta deplasmanda Galler ile 0-0 berabere kalan Türkiye, İzlanda'yı 3-1 yenerek ilk galibiyetini aldı ve puanını 4'e çıkardı.
İzlanda ile 14. kez karşılaşan milli takım rakibine karşı galibiyet sayısını da 3'e çıkardı.
Vincenzo Montella döneminde ilk 11'de ilk kez şans bulan Umut Nayir ve Eren Elmalı müsabakayı birer asistle tamamladı. Arda Güler de son golün asistini yaptı.
Milli oyuncumuz Arda Güler, gösterdiği başarılı performansla İspanyol basınında gündem oldu.
Diario AS'ta 'Güler, şüpheleri ortadan kaldırıyor' başlıklı haberde şu ifadelere yer verildi:
"Arda Güler'in yüzü yeniden gülüyor Türkiye, Galler'deki beraberliğin ardından kazanma yoluna geri döndü."
"Madridli oyuncu takım arkadaşlarına yardım ederek harika bir ilk yarı oynadı."
"İkinci yarıda ise Kerem'e üçüncü golün asistini yaptı. Uzaktan vuruşla takımına neredeyse dördüncü golü kazandırıyordu."
"Türkiye bir kez daha Avrupa Şampiyonası'nda iyi bir izlenim bırakan takım gibi görünüyor."
"Arda Güler'in yaptığı ne büyük bir delilik!"
"Onun dün gece yaptıkları sadece seçilmişler içindir."
"Real Madrid'in Türk oyuncusu harika asisti yaparak millî takımının durumu 3-1'e getirmesini sağladı."