Ziraat Türkiye Kupası’nda heyecan başlıyor. 62 takımın mücadele edeceği ve tek maç eleminasyon sistemine göre yapılacak kupada BAL’da dahil olmak üzere 5 ligin bütün takımları dev sahneye çıkacak. Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur eşleşmelerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI’NDA HANGİ TAKIM HANGİ TAKIMLA EŞLEŞTİ?

Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu eşleşmeleri belli oldu. 62 takımın mücadele edeceği eşleşmeler şu şekilde;

Siirt İlk Özel İdaresi Spor - Şırnak İdmanyurdu Spor

Mardin 1969 Spor - TPAO Batman Petrol Spor

12 Bingölspor - Elazğık Futbol Kulübü

Malatya Arguvan Spor Kulübü - 3Gen Holding Elazığspor

Kars 36 Spor - Doğu Bayazıt Futbol SK

Muş 1984 Muş Spor - Onvo Ağrı 1970 Spor

Sebat Gençlik Spor - 1954 Kelkit Belediyespor

Pazarspor - Gümüşhane Sportif Faaliyetler

Bayburt Özel İdare Spor - Amber Çay Eynesil Belediye Spor

Merkür Jet Erbaaspor - Fatsa Belediyespor

Sivas Dört Eylül Futbol - Amasyaspor Futbol Kulübü

Çarşambaspor - Tokat Belediye Plevne Spor

Adana 1954 Futbol Kulübü - Osmaniyespor Futbol Kulübü

1922 Konyaspor - Talasgücü Belediye Spor

M. Akif Ersoy Üniversitesi Spor - Tarsus İdman Yurdu

Kumluca Belediyespor - Silifke Belediye

Turgutluspor - Aliağa

Karşıyaka - Bergama Sportif

Bornova 1987 - Akhisarspor

Bursa Yıldırım Spor - İnegöl Kafkas Gençlik Spor

Balıkesirspor - Burhaniye Belediyespor

Bigaspor - Bilecik 1969 Spor

Hacettepe 1945 Spor Kulübü - Kırıkkalegücü Futbol SK

Anadolu Üniversitesi Spor - Sincan Belediyespor

Gölcükspor - Bartınspor

Sapanca Gençlikspor - Darıca Gençlerbirliği

Bulvarspor - Karabük İdmanyurdu Spor

Çatalcaspor - Büyükçekmece Tepecik Spor

Sultanbeyli Belediye Spor - Küçükçekmece Sinop Spor Kulübü

Silivri Spor - Ergene Velimeşe Spor

Edirnespor - Çorlu 1947 Spor

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 1. ELEME TURU MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

62 takımın mücadele edeceği ve tek maç eleminasyon sistemine göre yapılacak 1. Eleme Turu karşılaşmaları 26, 27 ve 28 Eylül tarihlerinde oynanacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA 1. TUR HEYECANI

Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur kura çekiminin ardından TFF İcra Kurulu Üyesi ve Amatör İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Düşmez, kupanın tek ayaklı eleme şeklinde oynanmasının sürpriz sonuçların ortaya çıkmasını sağladığını belirtti.

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen kura çekiminin ardından konuşan Düşmez, Ziraat Türkiye Kupası'nda Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, TFF 2. Lig, TFF 3. Lig ve BAL takımlarının yer aldığını vurgulayarak, Türkiye liglerindeki 5 grubun temsil edildiğini söyledi.

Tek maçlı eleme sisteminin heyecan oluşturduğunu dile getiren Düşmez, şöyle devam etti:

"Alt liglerden gelen takımlar, favori takımları eleyebiliyor. Sürprizlere açık. Uzun soluklu liglerde bunu göremeyiz ama turnuvalarda oluyor. Keyifli bir organizasyon olacağını umut ediyoruz. Türkiye Kupası'nı 16 farklı takım aldı. Bugün BAL'da olan Eskişehirspor bu kupayı kazandı. Güzel bir turnuva olacak. Avrupa'ya gitmenin kısa bir yolunun olması da bir ayrıcalık. Bu turda da daha önce kupayı kazanan Akhisarspor da mücadele edecek. Amatör takımların yer alması çok önemli. Bingöl, Kars, Hakkari takımları yer alıyor. BAL kurulduktan sonra Türkiye'nin kucaklanması çok önemli. Başkanımız Mehmet Büyükekşi ve yönetimimiz de Türkiye Kupası'nın şartlarının daha iyi olması için çalışıyor. Tek ayaklı maçlar her zaman maddi olarak güçlü takımların elenebildiği organizasyonlardır."





Asaf Yalman: "İzmir derbilerini dört gözle bekliyoruz"

TFF 3. Lig 2. Grup'ta oynadığı 2 maçı da kazanarak lider durumda bulunan ve Ziraat Türkiye Kupası'nda da Bergama Sportif Faaliyetler ile eşleyen Karşıyaka'da kulübün İstanbul temsilcisi Asaf Yalman, kupada gidebildikleri kadar gitmek istediklerinin altını çizdi.

Bu sezon lige iyi başladıklarını ve bu şekilde devam etmesini istediklerini dile getiren Yalman, "Bu sene, geçen senelerden daha farklıyız, daha iddialıyız. Bu sene herhalde ilk sıradan bir üst lige çıkacağımızı söyleyebilirim. Şeytanın bacağını kıracağız. 7 senedir 3. ligdeyiz maalesef, bu sene inşallah olacak. İzmir derbilerini dört gözle bekliyoruz. Bir an önce üst lige çıkıp İzmir'deki rekabeti futbolseverlere yaşatmak en büyük amacımız." ifadelerini kullandı.

Son 2 sezondur transfer kulübün transfer yasağının olmadığını da hatırlatan Yalman, sözlerini şöyle tamamladı:

"Geçen sene şanssızlık oldu ve istediğimiz hedeflere ulaşamadık. Bu sene daha planlı, daha güçlü ve daha organize bir yönetimimiz var. Koordine şekilde ilerliyoruz. Hedefimiz zirveye çıkmak."

- Hüseyin Yangın: "Organizasyonla ilgili adil olmayan durumlar var"

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Ziraat Türkiye Kupası'nda Gümüşhane Sportif Faaliyetler ile eşleşen Pazarspor'da başkan Hüseyin Yangın, öncelikli hedeflerinin bir üst lige çıkmak olduğunu vurguladı.

Geçtiğimiz sezon TFF 2. Lig'den TFF 3. Lig'e düştüklerini ve bu durumun da sendroma sebep olduğunu diye getiren Yangın, "Bizim amacımız bir üst lige çıkmak ama kupada da gidebildiğimiz kadar gitmek. Bütün takımlara başarılar diliyorum." dedi.

Türkiye Kupası'nda adil olmayan bazı durumların oluştuğunu da sözlerine ekleyen Yangın, şunları söyledi:

"Bu organizasyonla ilgili adil olmayan durumlar var. Sadece Pazarspor başkanı olarak değil 2. ve 3. Ligler Kulüpler Birliği kurucu başkanı olarak söylüyorum bunu. İki tane adaletsizlik var. Bu kupanın adı Türkiye Kupası ama Trendyol 1. Lig ve Trendyol Süper Lig takımları geldiğinde kadrolarında yabancı sporcular yer alıyor. Burada bir eşitsizlik oluyor. Federasyonun bunun statüsünü değiştirmesi gerekiyor. Bu takımlar; TFF 2. Lig, TFF 3. Lig ve BAL takımlarıyla oynadıklarında yabancı sayısı sınırlanmalı, birbirleriyle oynayınca serbest kalmalı. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş gibi takımlar seri başı olunca ev sahibi oluyor. Ama bunun düzelmesi gerekiyor. Pozitif ayrımcılık yapılsın. Kars'taki insan Beşiktaş'ı nasıl seyredecek? Pazarspor, İstanbul'da Beşiktaş'la maç yapsa, 5 bin kişi gider ama Beşiktaş, Pazar'a geldiğinde yer yerinden oynar."











