UEFA Şampiyonlar Ligi A grubu 1. haftasında temsilcimiz Galatasaray evinde FC Copenhagen ile karşı karşıya geliyor. Türk takımlarına konuk olduğu iki Avrupa kupası maçını da kaybeden Kopenhag, bu mağlubiyetleri Galatasaray ve İstanbul Başakşehir'den aldı. Kopenhag ile 3. kez karşılaşacak olan sarı-kırmızılılar rakibine karşı 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet elde etti. Peki, Galatasaray - Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar.

GALATASARAY - KOPENHAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu Galatasaray - Kopenhag maçı 20 Eylül Çarşamba saat 19:45 ’de başlayacak. Karşılaşma EXXEN ekranlarından naklen yayınlanacak.

GALATASARAY - KOPENHAG MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

GALATASARAY

1 Fernando Muslera

3 Angelino

25 Victor Nelsson

42 Abdülkerim Bardakçı

93 Sacha Boey

8 Kerem Demirbay

22 Hakim Ziyech

34 Lucas Torreira

7 Kerem Aktürkoğlu

9 Mauro Icardi

10 Dries Mertens

KOPENHAG

1 Kamil Grabara

2 Kevin Diks

3 Denis Vavro

19 Elias Jelert

24 Birger Meling

10 Mohamed Elyounoussi

40 Roony Bardghji

9 Diogo Gonçalves

18 Orri Steinn Oskarsson

30 Mohamed Elias Achouri

33 Rasmus Falk

GALATASARAY - KOPENHAG CANLI SKOR

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUP MAÇLARI FİKSTÜR

GALATASARAY - KOPENHAG MAÇINA DOĞRU

Kopenhag Teknik Direktörü Jacob Neestrup, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk haftasında yarın Galatasaray ile yapacakları maçtan iyi bir sonuçla ayrılmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Karşılaşmanın oynanacağı RAMS Park'ta düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Danimarkalı teknik adam, yarınki maçın kendileri için önemli olduğunu vurgulayarak, "Her takıma saygımız var. Elimizden geleni yapacağız. Yarınki maç bizim için önemli. Aslında gruptaki bütün maçlar bizim için önemli. Şampiyonlar Ligi'ne odaklandık. Böyle bir takıma sahip olduğum için çok mutluyum." diye konuştu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezonu istedikleri gibi geçirmediklerini aktaran Jacob Neestrup, "Geçen sezonki Sevilla maçı hala canımı sıkıyor. Onlardan çok zayıf değildik aslında. Ama bir şekilde istediğimiz seviyede gerçekleşmedi. Bu sezon bütün maçlara dahi iyi odaklanıp, daha iyi sonuçlar almayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kopenhag kalecisi Kamil Grabara da karşılaşmanın etkili bir atmosferde oynanacağını belirterek, "İlk kez böyle bir atmosferde oynamayacağız. Bu tarz atmosferlere alışığız. Şampiyonlar Ligi deneyimimiz var. Sonuç olarak taraftar değil, biz performans sergileyeceğiz. Çok fazla etkileneceğimizi düşünmüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Futbolculardan Rasmus Falk da müsabaka için heyecanlı olduğunu dile getirdi.



