Galatasaray - Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
UEFA Şampiyonlar Ligi A grubu 1. haftasında temsilcimiz Galatasaray evinde FC Copenhagen ile karşı karşıya geliyor. Türk takımlarına konuk olduğu iki Avrupa kupası maçını da kaybeden Kopenhag, bu mağlubiyetleri Galatasaray ve İstanbul Başakşehir'den aldı. Kopenhag ile 3. kez karşılaşacak olan sarı-kırmızılılar rakibine karşı 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet elde etti. Peki, Galatasaray - Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar.
GALATASARAY - KOPENHAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
GALATASARAY - KOPENHAG MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
GALATASARAY
1 Fernando Muslera
3 Angelino
25 Victor Nelsson
42 Abdülkerim Bardakçı
93 Sacha Boey
8 Kerem Demirbay
22 Hakim Ziyech
34 Lucas Torreira
7 Kerem Aktürkoğlu
9 Mauro Icardi
10 Dries Mertens
KOPENHAG
1 Kamil Grabara
2 Kevin Diks
3 Denis Vavro
19 Elias Jelert
24 Birger Meling
10 Mohamed Elyounoussi
40 Roony Bardghji
9 Diogo Gonçalves
18 Orri Steinn Oskarsson
30 Mohamed Elias Achouri
33 Rasmus Falk
GALATASARAY - KOPENHAG CANLI SKOR
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUP MAÇLARI FİKSTÜR
GALATASARAY - KOPENHAG MAÇINA DOĞRU
Kopenhag Teknik Direktörü Jacob Neestrup, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk haftasında yarın Galatasaray ile yapacakları maçtan iyi bir sonuçla ayrılmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.
Karşılaşmanın oynanacağı RAMS Park'ta düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Danimarkalı teknik adam, yarınki maçın kendileri için önemli olduğunu vurgulayarak, "Her takıma saygımız var. Elimizden geleni yapacağız. Yarınki maç bizim için önemli. Aslında gruptaki bütün maçlar bizim için önemli. Şampiyonlar Ligi'ne odaklandık. Böyle bir takıma sahip olduğum için çok mutluyum." diye konuştu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezonu istedikleri gibi geçirmediklerini aktaran Jacob Neestrup, "Geçen sezonki Sevilla maçı hala canımı sıkıyor. Onlardan çok zayıf değildik aslında. Ama bir şekilde istediğimiz seviyede gerçekleşmedi. Bu sezon bütün maçlara dahi iyi odaklanıp, daha iyi sonuçlar almayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.
Kopenhag kalecisi Kamil Grabara da karşılaşmanın etkili bir atmosferde oynanacağını belirterek, "İlk kez böyle bir atmosferde oynamayacağız. Bu tarz atmosferlere alışığız. Şampiyonlar Ligi deneyimimiz var. Sonuç olarak taraftar değil, biz performans sergileyeceğiz. Çok fazla etkileneceğimizi düşünmüyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Futbolculardan Rasmus Falk da müsabaka için heyecanlı olduğunu dile getirdi.