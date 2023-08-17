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Bugün kimin maçı var? 17 Ağustos 2023 Perşembe maç programı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu Manchester City ile UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan İspanyol ekibi Sevilla karşı karşıya geldi. Normal süresi 1-1'lik beraberlikle tamamlandı. Manchester City, Sevilla'yı penaltı atışlarında 5-4'lük skorla mağlup etti. Şampiyonlar Ligi'nde 3'üncü Eleme Turu’nda Molde sahasında Klaksvik’i 2-0 mağlup ederek, adını play-off turuna yazdırdı. Molde, play-off turunda Galatasaray'ın rakibi oldu. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte Süper Lig, 1. Lig, İngiltere Premier Ligi, Fransa Ligue 1, La Liga, UEFA Süper Kupa 17 Ağustos 2023 Perşembe maç programı ve fikstürü.

09:31 . 17/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Bugün kimin maçı var?

Bugün kimin maçı var?

UEFA Süper Kupa maçı, Şampiyonlar Ligi şampiyonu Manchester City ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Sevilla arasında oynandı. Pire'deki Georgios Karaiskakis Stadyumu'nda oynanan maçın normal süresi 1-1 sona erdi. Sevilla'nın golünü 25. dakikada En Nesyri atarken Manchester City'nin 63. dakikada Cole Palmer kaydetti. 1-1 biten maçın ardından doğrudan penaltılara geçildi. Penaltılarda rakibine 5-4 üstünlük sağlayan İngiliz ekibi, tarihinin ilk UEFA Süper Kupa zaferini yaşadı. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte Süper Lig, 1. Lig, İngiltere Premier Ligi, Fransa Ligue 1, La Liga, UEFA Süper Kupa 17 Ağustos 2023 Perşembe maç programı.

Bugün hangi maçlar var? (17 Ağustos 2023 Perşembe kimin maçı var?)

  • 04:00 San Antonio - Rio Grande ABD USL Championship USL Championship Youtube
  • 05:00 Orange County - Pittsburgh RH ABD USL Championship USL Championship Youtube
  • 20:00 Beşiktaş - Neftçi Bakü UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme Yayın Yok
  • 21:00 Osijek - Adana Demirspor UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme TV 8 Buçuk
  • 21:15 Maribor - Fenerbahçe UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme S Sport Plus

18 Ağustos Cuma hangi maçlar var?

  1. 16:00 Kapaz - Turan Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport
  2. 19:30 Kaiserslautern - Elversberg Almanya Bundesliga 2 Tivibu Spor 2Bein Sports beIN Connect beIN Sports Tod TV
  3. 19:30 Wehen - Karlsruhe Almanya Bundesliga 2 Bein Sports beIN ConnectTivibu Spor 3beIN Sports Tod TV
  4. 20:30 Mallorca - Villarreal İspanya La Liga S SportS Sport Plus
  5. 21:00 İstanbulspor - Kayserispor Trendyol Süper Lig Bein Sports 2
  6. 21:00 Antalyaspor - Konyaspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 1
  7. 21:00 Çorum FK - Giresunspor Trendyol 1. Lig TRT Spor Bein Sports Max 1
  8. 21:00 Al Nassr - Al Taawon Suudi Arabistan Pro Lig S Sport Plus
  9. 21:30 Werder Bremen - Bayern Münih Almanya Bundesliga Bein Sports beIN Connect beIN Sports Tod TV Tivibu Spor 1
  10. 21:45 Nottingham Forest - Sheffield United İngiltere Premier Lig Bein Sports beIN Connect beIN Sports Tod TV
  11. 22:00 Metz - Marsilya Fransa Ligue 1 Bein Sports beIN Connect beIN Sports Tod TV
  12. 22:30 Valencia - Las Palmas İspanya La Liga S SportS Sport Plus

Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off turunda ilk maçları ne zaman oynanacak?

Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off turunda ilk maçlar 22-23 Ağustos, rövanşları 29-30 Ağustos, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi play-off turunda da ilk karşılaşmalar 24 Ağustos, rövanşları ise 31 Ağustos'ta oynanacak.

2023-24 sezonu derbi maçları ne zaman, hangi hafta oynanacak?

Fikstür çekiminin ardından büyük maçların oynanacağı haftalar şöyle:

2. hafta: Galatasaray-Trabzonspor

5. hafta: Trabzonspor-Beşiktaş

9. hafta: Galatasaray-Beşiktaş

11. hafta: Fenerbahçe-Trabzonspor

15. hafta: Beşiktaş-Fenerbahçe

18. hafta: Fenerbahçe-Galatasaray

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