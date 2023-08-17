UEFA Süper Kupa maçı, Şampiyonlar Ligi şampiyonu Manchester City ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Sevilla arasında oynandı. Pire'deki Georgios Karaiskakis Stadyumu'nda oynanan maçın normal süresi 1-1 sona erdi. Sevilla'nın golünü 25. dakikada En Nesyri atarken Manchester City'nin 63. dakikada Cole Palmer kaydetti. 1-1 biten maçın ardından doğrudan penaltılara geçildi. Penaltılarda rakibine 5-4 üstünlük sağlayan İngiliz ekibi, tarihinin ilk UEFA Süper Kupa zaferini yaşadı. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte Süper Lig, 1. Lig, İngiltere Premier Ligi, Fransa Ligue 1, La Liga, UEFA Süper Kupa 17 Ağustos 2023 Perşembe maç programı.