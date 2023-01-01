UEFA Şampiyonlar Ligi Grup Maçları 19 Eylül Salı
UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçlarında heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Şampiyonlar Ligi’nde E, F, G ve H gruplarında bugün toplamda 8 maç oynanacak. Gecenin açılış maçlarında Milan - Newcastle United ve Young Boys - RB Leipzig karşılaşacak. UEFA Şampiyonlar Ligi günün maçlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUP MAÇLARI
19 EYLÜL SALI
E GRUBU
22:00 İtalya Lazio v Atletico Madrid İspanya
22:00 Hollanda Feyenoord v Celtic
19:45 İtalya Milan v Newcastle United İngiltere
22:00 Fransa PSG v Borussia Dortmund
19:45 İsviçre Young Boys v RB Leipzig Almanya
22:00 İngiltere Manchester City v Kızılyıldız
22:00 İspanya Barcelona v Royal Antwerp Belçika
22:00 Ukrayna Shakhtar Donetsk v Porto