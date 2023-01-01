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UEFA Şampiyonlar Ligi 19 Eylül Salı Maç Programı

‘Bugün hangi maçlar var?’ sorusu UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bugün oynanacak grup maçları kapsamında sorgulanıyor. Şampiyonlar Ligi’nde bugün toplam 8 maç oynanacak. Gecenin açılış maçında F grubunda Milan - Newcastle United’ı konuk edecek. G grubunda ise Young Boys RB Leipzig’i konuk edecek. UEFA Şampiyonlar Ligi 19 Eylül Salı maç programı ve fikstürü haberimizde.

10:33 . 19/09/2023 Salı
Yeni Şafak
UEFA Şampiyonlar Ligi Grup Maçları 19 Eylül Salı

UEFA Şampiyonlar Ligi Grup Maçları 19 Eylül Salı

UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçlarında heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Şampiyonlar Ligi’nde E, F, G ve H gruplarında bugün toplamda 8 maç oynanacak. Gecenin açılış maçlarında Milan - Newcastle United ve Young Boys - RB Leipzig karşılaşacak. UEFA Şampiyonlar Ligi günün maçlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUP MAÇLARI

19 EYLÜL SALI

E GRUBU

22:00 İtalya Lazio v Atletico Madrid İspanya

22:00 Hollanda Feyenoord v Celtic

F GRUBU

19:45 İtalya Milan v Newcastle United İngiltere

22:00 Fransa PSG v Borussia Dortmund

G GRUBU

19:45 İsviçre Young Boys v RB Leipzig Almanya

22:00 İngiltere Manchester City v Kızılyıldız

E GRUBU

22:00 İspanya Barcelona v Royal Antwerp Belçika

22:00 Ukrayna Shakhtar Donetsk v Porto

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUPLARIN GÜNCEL PUAN DURUMLARI

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUPLAR FİKSTÜR






#UEFA Şampiyonlar Ligi
#Milan
#Newcastle United
#şampiyonlar ligi fikstürü
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Milan - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?