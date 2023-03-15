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AFAD deprem bölgesindeki 5 ili "turuncu yağış"a karşı uyardı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Şanlıurfa, Mardin, Gaziantep, Kilis ve Kahramanmaraş çevrelerinde yarına kadar turuncu yağışın etkili olacağını bildirdi. AFAD'ın turuncu yağış uyarısının ne anlama geldiği merak kazandı. Turuncu yapış nedir, turuncu yağış uyarısı ne anlama geliyor? İşte detaylar...

12:47 . 15/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Turuncu yağış alarmı

Turuncu yağış alarmı

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, dün ve bugün Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgeleri için SMS ve sosyal medya aracılığıyla iletilen "turuncu yağış" uyarısının devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, yağışların Şanlıurfa, Mardin, Gaziantep, Kilis ve Kahramanmaraş çevrelerinde yarına kadar çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklendiği kaydedildi.

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

TURUNCU YAĞIŞ UYARISI NEDİR?

Turuncu, havayla ilgili "tehlikeli durum"larda kullanılıyor. Bu renkte tahmin edilen meteorolojik Hadise sıklıkla gerçekleşmiyor. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemel görülüyor. Çok tedbirli olunması, güncel meteorolojik koşullar ve tahminlerin takip edilmesi gerekiyor.



#afad
#çok kuvvetli yağış
#turuncu yağış
#turuncu yağış uyarısı
#turuncu kod
1 saat önce
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AFAD deprem bölgesindeki 5 ili "turuncu yağış"a karşı uyardı
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