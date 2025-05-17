TUS kontenjanları açıklama tarihi 2025: TUS 1. dönem tercihleri ne zaman başlayacak?

2025 yılının ilk Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nı (TUS/1) geride bırakan adaylar için sıradaki adım tercih süreci olacak. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gözler şimdi ÖSYM'nin yayımlayacağı tercih kılavuzuna çevrildi. Hangi branşa kaç kontenjan ayrılacağı ve taban puanların nasıl şekilleneceği, tercih yapacak adayların en çok merak ettiği konular arasında. Tercihlerin Mayıs ayı içerisinde başlaması beklenirken, başvuru işlemleri ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yapılacak. TUS tercih takvimi ve kontenjan bilgileri açıklandığında, adaylar osym.gov.tr adresinden detaylara ulaşabilecek.