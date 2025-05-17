TUS kontenjanları açıklama tarihi 2025: TUS 1. dönem tercihleri ne zaman başlayacak?

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2025-TUS/1) ilk aşamasını geride bırakan adaylar için tercih heyecanı başlıyor. 23 Mart 2025’te uygulanan sınavın sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklanırken, şimdi gözler ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzu ve kontenjan listesine çevrildi. Uzmanlık hayali kuran binlerce hekim adayı, açıklanacak taban puanlar ve kontenjanlara göre tercihlerini şekillendirecek. Tercih sürecinin Mayıs ayı içerisinde başlaması beklenirken, adaylar başvurularını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirecek. Resmi takvim ve detaylı bilgiler, osym.gov.tr adresinden ilan edilecek.
2025 yılının ilk Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nı (TUS/1) geride bırakan adaylar için sıradaki adım tercih süreci olacak. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gözler şimdi ÖSYM'nin yayımlayacağı tercih kılavuzuna çevrildi. Hangi branşa kaç kontenjan ayrılacağı ve taban puanların nasıl şekilleneceği, tercih yapacak adayların en çok merak ettiği konular arasında. Tercihlerin Mayıs ayı içerisinde başlaması beklenirken, başvuru işlemleri ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yapılacak. TUS tercih takvimi ve kontenjan bilgileri açıklandığında, adaylar osym.gov.tr adresinden detaylara ulaşabilecek.
TUS KONTENJANLARI VE TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?
TUS kontenjanların tercih kılavuzunun yayınlanmasıyla beraber ÖSYM tarafından açıklanacak.
Kılavuzda bölümlerin toplam alım yapacağı kontenjan, özel ve genel şartları ve diğer bilgiler yer alıyor.
Geçen yıl sınav sonuçları 17 Nisan’da açıklanmış, tercih süreci ise 20 Mayıs’ta başlamıştı. Benzer bir takvim izlenirse, 2025 TUS kontenjanlarının 20-21 Mayıs tarihlerinde açıklanması bekleniyor.
TUS TERCİH BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar, tercihlerini yaparken kılavuzda yer alan kontenjan bilgilerini ve Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı eğitici kadro durumlarını dikkate alacaklar.
Tercih işlemleri yalnızca https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile yapılabilecek.